Сили ППО збили всі "шахеди" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

19 вересня Протиповітряна оборона збила над Україною 42 ударні БпЛА типу "Shahed". Наші захисники також збили керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона збила над Україною 42 ударні БпЛА типу “Shahed” та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 в ході атаки РФ.
- Захист від ворожих нападів був здійснений авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами та підрозділами РЕБ Сил оборони України.
- Атака РФ на Запорізьку область призвела до загибелі однієї жінки та поранення двох інших осіб, а також завдала шкоди приватним будинкам та майну.
- Російські окупанти вдарили по Харківщині та Запорізькій області, використовуючи ракети та керовані авіаційні бомби.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ)".
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку було збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Що відомо про атаку РФ на Запорізьку область
Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, для ударів РФ використала керовані авіаційні бомби.
Одна жінка загинула, дві — поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району.
За його словами, росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах.
Вибухова хвиля та уламки російських бомб пошкодили приватні будинки та майно.
Трохи згодом голова ОВА додав, що загинула 74-річна жінка. Поранення дістали дві 67-річні жінки.
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