Сирський назвав головну мету наступу армії РФ на Купʼянському напрямку

Російські війська не залишають спроб захопити Куп'янськ Харківської області. При цьому стратегічних успіхів у окупантів на цьому напрямі немає.

Яка мета армії РФ на Купʼянському напрямку

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові дають гідну відсіч російським окупантам та зривають їх спроби просуватися вперед.

Стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку ворог не має, - розповів він. Поширити

Як зазначив Сирський, мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто.

Яка ситуація в районі Куп'янська

Нагадаємо, що загарбники знову активізувались в цьому районі в середині жовтня, але досягти якогось значного прогресу їм поки не вдалося. Окрім вище вказаної мети, армія РФ намагається завадити українському контрнаступу на півдні України.

Зокрема, 15 жовтня, Сирський розповідав, що російські війська почали інтенсивно наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою оточити Куп'янськ.

За даними Генштабу ЗСУ, останню добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де українські захисники відбили понад 10 атак противника.

Додамо, що вперше окупанти намагалися знову захопити це місто влітку, але та спроба виявилась невдалою.