Сирський заявив про активізацію російських штурмів на Сумщині

У прикордонній зоні Сумської області тривають інтенсивні бойові дії. Росіяни намагаються вибити українські війська з Курської області.
Головні тези:
- Російські війська активізували штурми на Сумщині, намагаючись вибити українські війська з Курської області.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернув увагу на необхідність ефективної оборони та використання сучасних технологій військового мистецтва.
- Зустріч з командирами та прийняття рішень щодо забезпечення бойових дій та нарощування бойових можливостей військ є пріоритетними завданнями у цій ситуації.
Росія активізувала штурми на Сумщині — Сирський
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Окупанти отримали наказ від свого керівництва вибити українські війська з території Курської області та захопити прикордонні території Сумщини.
Він зауважив, що проводить свою роботу саме на Сумському напрямку для того, щоб детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону. А також, щоб надати допомогу командирам в організації бойових дій та розв'язати проблемні питання.
Головнокомандувач зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.
Було обговорено перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей військ. А також впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.
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