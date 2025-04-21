Сирський заявив про активізацію російських штурмів на Сумщині

Росія активізувала штурми на Сумщині — Сирський

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Окупанти отримали наказ від свого керівництва вибити українські війська з території Курської області та захопити прикордонні території Сумщини.

Реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він зауважив, що проводить свою роботу саме на Сумському напрямку для того, щоб детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону. А також, щоб надати допомогу командирам в організації бойових дій та розв'язати проблемні питання.

Головнокомандувач зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

Було обговорено перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей військ. А також впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.