Сирський заявив про нові успіхи ЗСУ на Курщині

Збройні сили Україні 16 cерпня просунулись на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області при контрнаступі Сил оборони.
Головні тези:
- Збройні сили України під командуванням Олександра Сирського зазнали успіхів у Курській області, рухаючись на відстань від 1 до 3 км уперед у контрнаступі проти противника.
- Голівнокомандувач ЗСУ повідомив президенту про продовження бойових дій та успішні наступальні операції.
- Олександр Сирський підтвердив контроль ситуації на лінії фронту в рамках наступу ЗСУ, що вказує на ефективність військових операцій у даному регіоні.
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ на Курщині
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.
Він також доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що генерал-майор Едуард Москальов вже почав виконання обов'язків коменданта Курської області.
Сирський доповів про ситуацію у Суджі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі Курської області.
Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.
Олександр Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.
Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.
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