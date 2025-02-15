Ситуація на фронті загострилася — відбулося 176 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 15.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Олександрівка, Грем’ячка, Пономаренки, Біла Береза та Прогрес.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська та Тихого, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 35 разів атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, на даний час 23 боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Дев’ять боєзіткнень триває до цього часу.

Три ворожих штурми вже відбили українські захисники на Сіверському напрямку, шість боєзіткнень тривають, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.