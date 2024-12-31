Скільки ракет і дронів РФ знищено у 2024 році — відповідь Повітряних Сил ЗСУ

У 2024 році Росія значно збільшила кількість обстрілів критичної інфраструктури України. Силам ППО вдалося знищити понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників та 3200 розвідувальних дронів.
Головні тези:
- Повітряні Сили ЗСУ знищили понад 1300 ракет та 11200 ударних безпілотників РФ у 2024 році.
- Російський ворог застосовував значно більше ракет та дронів, спрямовуючи їх на об'єкти критичної інфраструктури України.
- Українська протиповітряна оборона також збила 40 літаків та 6 вертольотів противника, виконуючи понад 20 000 літаковильотів у 2024 році.
- Ворог також застосовував керовані авіабомби на прифронтових територіях, що призвело до руйнування українських міст та сіл.
- Україна продовжує боротьбу за своє майбутнє, запрошуючи максимальну підтримку та постачання необхідного озброєння для перемоги над ворогом.
У ПС звітували щодо знищених протягом року російських ракет і дронів
Як розповіли у Повітряних силах, у 2024 році ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних дронів, ніж торік. До того ж з’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні "Шахеди".
Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села.
Окрім того, протягом цього року противник наростив як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23.
Також у цьому році протиповітряною обороною України було збито 40 літаків та 6 вертольотів противника.
Авіація Повітряних сил протягом року виконала понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 із них — на бойове застосування західних засобів ураження.
Майже три роки великої війни наші воїни стримують російське вторгнення, б’ються за майбутнє держави, за український народ. Україна все ще потребує максимальної підтримки заходу, постачання озброєння, засобів ППО та сучасних багатоцільових літаків, для того, щоб перемогти ворога і надійно закрити небо над Україною!
Обстріл України Росією 31 грудня
В ніч проти 31 грудня та вранці цього ж дня Росія застосувала проти України 40 дронів та 21 ракету різних типів. Силам ППО вдалося знищити 22 ворожі цілі, ще 24 були локаційно втрачені.
За словами мера Шостки Миколи Ноги, внаслідок атаки зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, а також пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітніх заклади та інші об‘єкти соціальної сфери.
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