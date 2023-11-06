Скільки ракет мають РФ у запасі — ГУР оновили дані

За даними української розвідки, зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

Скільки у Росії ракет у запасі

За словами представника ГУР генерала-майора Вадима Скібіцького, йдеться про орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 - 350 кілометрів.

Скібіцький уточнив, що минулого року показники були майже такі ж. Це, за його словами, свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть - мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі й не досягнуть результату - тоді знову хтось полетить з посади, - зазначив представник ГУР. Поширити

Водночас він наголосив, що досягти результату росіянам буде складно, адже "ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми".

Запаси ракет у РФ

У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

За словами представника ГУР Андрій Юсова, росіяни продовжують виробляти ракети для ударів по Україні, однак не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення.