Кремль досі заробляє на нафті та купує зброю в КНДР та Ірані. Україну ж політично підтримують на Заході, але зараз потрібні фінанси, пишуть журналісти, без яких Київ приречений.

Sky News назвали переваги РФ у війні проти України

Після майже двох років повномасштабної війни РФ проти України в обидвох сторін закінчують боєприпаси. Проте у Кремля є перевага, якої немає у Києва без західної допомоги — здатність до переозброєння.

Високоінтенсивний конфлікт виснажує запаси боєприпасів як в України, так і у РФ. Український наступ влітку не призвів до суттєвих змін на лінії зіткнення, а відтак обидві сторони потребують більшої вогневої потужності для перемоги. У видані стверджують, що ні Київ, ні Москва не мають боєприпасів, щоб задовольнити потреби у війні на виснаження.

Україна не може зрівнятися з російськими запасами озброєнь, але Західна допомога зосередилась на високотехнологічному озброєнні, яке надало ЗСУ можливість завдавати високоточних ударів по військових цілях. Проте здебільшого такі зразки озброєння передавались зі складів, бо жодна країна не може собі дозволити мати більше зброї, ніж їм потрібно, стверджують журналісти. Окрім того, такі постачання збільшують ризики для країни-донора. Тому допомога Україні надавалась обмеженими темпами.

РФ зі свого боку звернулась до КНДР за боєприпасами та балістичними ракетами, а до Ірану за БПЛА та іншою зброєю. До того ж Кремль продовжує заробляти на продажу нафти, що дозволяє переводити оборонку на військові рейки та швидко переозброюватись.

Український оборонно-промисловий комплекс у виданні назвали "молодим" й дуже вразливим до російських ракетних атак. Також ВВП України менший за російський в рази. Глобально Київ не може конкурувати у купівельній спроможності з Кремлем. Що залишається Україні в такому випадку? Без значної та довготривалої допомоги Заходу Київ буде приреченим, вважають у виданні.

Проте є вихід. Захід має значно більший потенціал в оборонці, який треба мобілізувати. Політичної підтримки України із Заходу наразі достатньо, але треба її підкріпити колективними фінансовими зобовʼязаннями.

КНДР передає Росії балістичні ракети: що про це відомо

Нещодавно у команді американського лідера Джо Байдена офіційно підтвердили, що отримали інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них.

Окрім того, наголошується, що вони уже були використані у війні проти України.

Як повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, 30 грудня 2023 року армія РФ запустила принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.

Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області, – заявив він.