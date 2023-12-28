Шмигаль ініціював термінову зустріч з з міжнародними донорами України — відома причина

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив організувати зустріч з міжнародними донорами через «виключно високу невизначеність» щодо бюджету України на початку 2024 року.

Україна просить про зустріч з міжнародними донорами

Bloomberg посилається на лист українського премʼєра до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP).

У листі зазначено, що Україні потрібне фінансування наступного місяця та воно має бути спрямоване на основні потреби українського бюджету.

Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року, — сказав Шмигаль у листі. Поширити

Видання нагадує, що понад 110 мільярдів доларів фінансової допомоги затримано через політичну боротьбу в США та Європейському Союзі.

Минулого тижня Міністерство фінансів України заявило, що у 2024 році Україна потребує 37,3 мільярда доларів. Україна отримала понад 42 мільярдів доларів зовнішньої допомоги у 2023 році.

Прем’єр-міністр сказав, що MDCP має зосереджуватися на нагальних потребах бюджету — підтримці уряду, виплатах вчителям, державним службовцям і пенсіях, — а не на довгостроковій діяльності.

Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проекти відновлення та відбудови, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання до 2024 року, - зазначив Шмигаль у листі. Поширити

За його словами, донори повинні провести зустріч у січні.

Ми не можемо чекати до березня, щоб профінансувати наші соціальні потреби. Поширити

Як донори відреагували на лист і чи погодилися на зустріч — поки невідомо, пише Bloomberg.

Чи отримає Україна 50 млрд євро від ЄС

Нагадаємо, що Єврокомісія пропонує надати Україні 50 млрд євро фінансової допомоги. Проти цього виступила Угорщина.

Проте ЄС може допомогти Україні без згоди Віктора Орбана. Резервний план передбачатиме виділення 20 млрд євро - Європейська комісія зможе запозичити ці гроші на ринках капіталу.

Дебати про виділення 50 млрд євро фінансової допомоги продовжаться серед членів ЄС у січні.