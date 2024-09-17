Союзники України таємно обговорюють сценарії завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Союзники України таємно обговорюють сценарії завершення війни

танк ЗСУ
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Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, деякі союзники України уже розмірковують про те, як можна закінчити війну РФ проти України, якщо у найближчому майбутньому на фронті не буде жодних суттєвих змін.

Головні тези:

  • На Заході активно обговорюють стратегію на 2025 рік та шляхи завершення війни шляхом переговорів.
  • Напруга зростає через руйнування енергетичної інфраструктури України російськими дронами та ракетами.
  • Союзники Києва прагнуть захистити країну від нового російського нападу та уникнути участі у війні.

Партнери не хочуть, щоб Україна втратила свої позиції та стала вразливою

За словами інсайдерів, на Заході уже активно обговорюють стратегію на 2025 рік.

Лідери деяких країн дедалі частіше схиляються до того, що війну можна завершити шляхом переговорів.

Анонімні джерела також підтвердили, що рішення про переговори ухвалюватиме команда Володимира Зеленського і що ніхто не чинить тиску на українську владу.

Але в міру того, як війна наближається до нової зими, на полі бою не видно жодних ознак прориву. Це спонукає деяких офіційних осіб союзників почати вивчати можливості виходу з глухого кута за допомогою дипломатії, — йдеться в статті.

Західних лідерів також непокоїть той факт, що російські дрони та ракети знищили чималу частину енергетичної інфраструктури України. Саме тому ця зима може бути вкрай складною для українців.

Дивіться: Зеленський розповів про план перемоги України:

Яким може бути новий план Заходу щодо завершення війни

Насамперед Захід хоче захистити Україну від нового потенційного російського нападу.

Окрім того, союзники Києва будуть намагатися зробити все можливе, щоб не стати учасниками цієї війни.

Будь-які переговори також повинні будуть подолати гірку спадщину Мінських угод, які були узгоджені після захоплення Криму у 2014 році, — йдеться в матеріалі.

Також наразі вкрай популярною є думка, що час між листопадовими виборами в США і президентською інавгурацією в січні наступного року може надати вікно можливостей.

Що важливо розуміти, саме тоді команда Джо Байдена може мати більше політичної свободи для укладення угоди.

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