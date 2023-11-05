Солдати армії РФ в районі Куп'янська скаржаться на удари власної авіації — перехоплення ГУР

Зі свіжих перехоплень військових злочинців армії РФ представники Головного управління розвідки Міноборони дізнались, що окупанти буквально опинились у пеклі в районі Куп'янська на Харківщині.

Що відомо про проблеми армії РФ в районі Куп’янська

В одній з перехоплених представниками ГУР розмов російський окупант розповідає товаришу про наступ окупаційної армії РФ на Куп’янськ.

Російський солдат розповів, що їхні підрозділи отримали наказ штурмувати Куп’янськ, однак зіткнулись із жорстоким командиром, який погрожував їм смертю у разі спроби відступу.

Він також закликав військових кидати вперед нещодавно мобілізованих та не жаліти їх.

Окупант також зазначив, що кожен із російських військових, який залишиться живим, готовий "рознести" командирові обличчя.

Крім того, російський загарбник розповів про велику кількість 200-х окупантів та повідомив, що ситуація на передовій доволі важка, тому рідним своїм про реальний стан речей він не розповідає.

Зокрема, позиції росіян подекуди атакує своя ж авіація.

Співрозмовник окупанта розповів, що говорив зі своїм знайомим, син якого пішов добровольцем до російської армії. За його словами, з 240 загарбників живими залишилося лише троє.

Росіяни більше не можуть набрати добровольців на окупованих територіях України

За інформацією представників Центру національного спротиву, російські військові злочинці більше не можуть знайти добровольців на окупованих українських територіях.

Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях псевдо добровольчі підрозділи, але не змогли знайти охочих там служити.

Так, за оцінками ворога у батальйоні “судоплатова” та “маргєлова”, які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, служить до 7% місцевих. Тобто більшість мешканців тимчасово окупованих територій проігнорували “добровольчі” батальйони.

Велика частина особового складу це мешканці РФ та найманці з Сербії. Такий факт доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують ворога.