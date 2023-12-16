Спецпризначенці СБУ показали полювання дронами на російську піхоту — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці СБУ показали полювання дронами на російську піхоту — відео

СБУ
СБУ

Бійці СБУ продовжують знищувати ворога на фронті й ділитись ефектними кадрами з "полювання" на росіян.

Українські бійці показали, як ліквідовують окупантів

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ заганяли до смерті російську піхоту за допомогою дронів. Бійці оприлюднили відео з полювання за російськими окупантами.

І як би швидко вона не тікала, доставка квитків на "кобзонівський концерт" відбувається чітко за графіком! А наші воїни з Центру спецоперацій "А" дбають, щоб туди потрапив кожен окупант!, – зазначили в СБУ.

Втрати армії РФ у війні в Україна

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 344 820 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 413 російських терористів. Також наші воїни знищили 2 одиниці техніки ворога – 1 танк та 1 СПГ (АГС).

Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено, зокрема 8 танків та 7 ББМ.

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