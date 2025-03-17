Шпигував за ППО в Одесі — правоохоронці затримали агента Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Шпигував за ППО в Одесі — правоохоронці затримали агента Росії

СБУ
СБУ

Служба безпеки затримала агента російських спецслужб, який готував координати для нової серії повітряних ударів РФ по Одесі. Серед потенційних цілей ворога були запасні командні пункти та адмінбудівлі Сил оборони.

Головні тези:

  • Агент російських спецслужб затриманий в Одесі за шпигунство за позиціями ППО.
  • Зловмисник намагався передати координати радіолокаційних станцій ЗСУ окупантам.
  • 21-річний місцевий безробітний був завербований окупантами для здійснення шпигунської діяльності.

СБУ затримала російського коригувальника в Одесі

Щоб «пробити» українську ППО під час ворожої атаки, агент намагався виявити та передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

Крім того, для отримання інформації про фактичне перебування українських захисників на пунктах тимчасового або постійного базування фігурант встановлював приховані камери.

Так, наприклад, одну з них він замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ. Відзняті кадри агент «перекидав» з флешки відеопристрою на мобільний телефон, а далі месенджером — своєму російському куратору.

Контррозвідка СБУ викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.

За даними слідства, російським агентом виявився 21-річний місцевий безробітний, який хотів «швидко заробити» на Телеграм-каналах. Там його завербували окупанти і поставили відповідні завдання.

Листування агента з російським куратором

Під час обшуків у затриманого вилучено відеокамери з флешносіями, а також телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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