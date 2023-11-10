Співпраця та єдність світу може запобігти катастрофам — Зеленський на Паризькому форумі миру

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів.
Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся 10 листопаду до учасників Паризького Форуму миру.
Президент наголосив, що саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів.
Зеленський згадав і про Українську Формулу миру:
Наприкінці Володимир Зеленський подчкував всім, хто підтримує ці зусилля!
Як українська формула миру може стати взірцем для вирішення світових конфліктів
Глава держави зазначив, що розроблена в Україні Формула миру може стати взірцем для забезпечення норм міжнародного права у розв’язанні конфліктів у світі.
За словами Зеленського, не має такої частини території, яка не була б просякнута людською кров’ю, однак світова спільнота має прагнути до встановлення стабільного миру.
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