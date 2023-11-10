Співпраця та єдність світу може запобігти катастрофам — Зеленський на Паризькому форумі миру

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів.

Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся 10 листопаду до учасників Паризького Форуму миру.

Шановні лідери! Пані та панове! Я радий можливості звернутися до вас і вдячний, що в такі складні, турбулентні часи Паризький форум миру залишається дієвим і робить свій внесок у глобальну співпрацю. І – що справді важливо для глобальної стабільності – він зміцнює співпрацю між Європою та Африкою, Азією, Латинською Америкою. Зараз, у наш час, світ стоїть на роздоріжжі. Локальні війни можуть спровокувати глобальний колапс. Страждання, яких зазнає та чи інша нація, можуть затягнути у прірву сусідні народи. Але світ не приречений на катастрофи й страждання. Ми здатні зробити правильний поворот! Поширити

Президент наголосив, що саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів.

У цьому важлива кожна нація! Про це важливо пам'ятати. Немає кількох «великих», які нібито можуть щось вирішувати за всіх у світі. Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу. Тільки такий підхід може реалізувати право кожної дитини кожного народу на світ, у якому буде більше прикладів досягнення миру, ніж історій його руйнування. Поширити

Зеленський згадав і про Українську Формулу миру:

Тому, коли я пропонував Українську формулу миру, щоб захистити наш народ і створити глобально значущий прецедент відновлення чесного миру, я розраховував на глобальні зусилля, на об'єднання світової більшості, на співпрацю, яка об'єднує всі континенти. І поступово ми цього досягаємо. Поширити

Наприкінці Володимир Зеленський подчкував всім, хто підтримує ці зусилля!

І закликаю вас примножувати єдність і спільні зусилля заради того, щоб дати світові необхідні відповіді на наявні глобальні питання. Складні питання. Але немає таких труднощів, які не можна було б подолати єдністю людей. Поширити

Я дякую Франції та особисто Президенту Макрону за непохитну віру в глобальну співпрацю, за нові формати такої співпраці, за їхню невичерпну енергію в роботі над об'єднанням світу. Еммануелю, дякую тобі за те, що твоє бачення безпечнішого світу перетворилося на реальні дії. Поширити

Як українська формула миру може стати взірцем для вирішення світових конфліктів

Глава держави зазначив, що розроблена в Україні Формула миру може стати взірцем для забезпечення норм міжнародного права у розв’язанні конфліктів у світі.

Що головне може зробити Формула миру? Дуже важливі речі. Перше: Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій. Друге: Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру. І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання – такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни, – підкреслив глава держави. Поширити

За словами Зеленського, не має такої частини території, яка не була б просякнута людською кров’ю, однак світова спільнота має прагнути до встановлення стабільного миру.