США анонсували масштабну військову допомогу для України
Категорія
Україна
Дата публікації

США анонсували масштабну військову допомогу для України

Міноборони США
Пентагон

Команда чинного американського лідера Джо Байден має намір передати Україні військову допомогу на суму 7,1 млрд доларів із запасів Міноборони США.

Головні тези:

  • Команда Байдена активно працює над розробкою та передачею великих пакетів військової допомоги для України.
  • Заступниця речника Пентагону заявила, що американське оборонне відомство готове зробити все можливе для продовження успішної боротьби України на полі бою.
  • Міноборони США також планує поповнювати свої власні запаси.

Байден планує посилення допомоги для України

З заявою з цього приводу виступила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Президент (Джо Байден — ред.) заявив, що він зобов'язався надати Україні близько 7,1 мільярда доларів… до завершення своєї каденції.

Сабріна Сінгх

Сабріна Сінгх

Заступниця речника Пентагону

За її словами, команда Джо Байдена активно працює над втіленням в життя цієї обіцянки і розробляє великі пакети допомоги, які будуть передані Україні майже щотижня.

Президент чітко дав зрозуміти, що він має намір використати всі повноваження, надані Конгресом, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося, — підкреслила Сабріна Сінгх.

Що відомо про плани Пентагона

Як стверджує заступниця спікера Міністерства оборони США, їхня команда буде продовжувати поповнювати свої запаси, оскільки не має права знижувати рівень боєготовності Штатів.

Окрім того, Сабріна Сінгх додала, що американське оборонне відомство зробить все можливе, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.

Ви бачили, що ми випускаємо великі пакети (допомоги — ред.), знаєте, з самого початку, і ви бачили, що ми випускаємо їх фактично майже щотижня. Тож я очікую, що протягом наступних місяців цієї адміністрації ви й надалі бачитимете ці пакети, які надходитимуть із наших запасів, — додала вона.

До слова, нещодавно також стало відомо, що Джо Байден планує передати Україні понад 500 ракет.

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