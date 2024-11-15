США анонсували масштабну військову допомогу для України

Команда чинного американського лідера Джо Байден має намір передати Україні військову допомогу на суму 7,1 млрд доларів із запасів Міноборони США.
Головні тези:
- Команда Байдена активно працює над розробкою та передачею великих пакетів військової допомоги для України.
- Заступниця речника Пентагону заявила, що американське оборонне відомство готове зробити все можливе для продовження успішної боротьби України на полі бою.
- Міноборони США також планує поповнювати свої власні запаси.
Байден планує посилення допомоги для України
З заявою з цього приводу виступила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, команда Джо Байдена активно працює над втіленням в життя цієї обіцянки і розробляє великі пакети допомоги, які будуть передані Україні майже щотижня.
Що відомо про плани Пентагона
Як стверджує заступниця спікера Міністерства оборони США, їхня команда буде продовжувати поповнювати свої запаси, оскільки не має права знижувати рівень боєготовності Штатів.
Окрім того, Сабріна Сінгх додала, що американське оборонне відомство зробить все можливе, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.
До слова, нещодавно також стало відомо, що Джо Байден планує передати Україні понад 500 ракет.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-