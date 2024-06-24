США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні — подробиці

США нададуть Україні військову допомогу на 150 млн дол

Про це з посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб.

За словами Бебб, уже завтра США "оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 млн дол".

#BREAKING The US is expected to announce more military aid for #Ukraine valued at $150 million as soon as tomorrow, a U.S. official tells me — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 24, 2024

Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.

Що відомо про допомогу США Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає $61 млрд підтримки для України, який Палата представників Конгресу перед цим не могла розглянути кілька місяців.

Одразу після підписання Байден заявив, що США почнуть постачання зброї з наступного пакета допомоги Україні протягом кількох годин.

У Пентагоні повідомили, що в пакет допомоги на 1 млрд дол входять ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, БМП Bradley, бронемашини Humvee, високоточні авіаційні боєприпаси й не тільки.