США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні — подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні — подробиці

Військова допомога
Джерело:  online.ua

Сполучені Штати готують для України черговий пакет військової допомоги.

Головні тези:

  • Новий пакет допомоги є значним кроком у розвитку обороноздатності України та підтримки її суверенітету.
  • Постачання зброї в рамках пакету допомоги має бути запущено вже через кілька годин після оголошення.
  • Президент Джо Байден підписав законопроєкт на підтримку України у розмірі $61 млрд, який раніше не міг бути розглянутий Конгресом.
  • Пакет допомоги включає ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, бронетехніку та високоточні авіаційні боєприпаси.

США нададуть Україні військову допомогу на 150 млн дол

Про це з посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб.

За словами Бебб, уже завтра США "оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 млн дол".

Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.

Що відомо про допомогу США Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає $61 млрд підтримки для України, який Палата представників Конгресу перед цим не могла розглянути кілька місяців.

Одразу після підписання Байден заявив, що США почнуть постачання зброї з наступного пакета допомоги Україні протягом кількох годин.

У Пентагоні повідомили, що в пакет допомоги на 1 млрд дол входять ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, БМП Bradley, бронемашини Humvee, високоточні авіаційні боєприпаси й не тільки.

10 травня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн дол, до якого ввійшли, зокрема, боєприпаси для систем ППО Patriot, NASAMS, додаткові РСЗВ HIMARS з боєприпасами, БМП Bradley, БТР M113 та інше.

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