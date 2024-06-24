США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні — подробиці

Сполучені Штати готують для України черговий пакет військової допомоги.
Головні тези:
- Новий пакет допомоги є значним кроком у розвитку обороноздатності України та підтримки її суверенітету.
- Постачання зброї в рамках пакету допомоги має бути запущено вже через кілька годин після оголошення.
- Президент Джо Байден підписав законопроєкт на підтримку України у розмірі $61 млрд, який раніше не міг бути розглянутий Конгресом.
- Пакет допомоги включає ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, бронетехніку та високоточні авіаційні боєприпаси.
США нададуть Україні військову допомогу на 150 млн дол
Про це з посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб.
За словами Бебб, уже завтра США "оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 млн дол".
#BREAKING The US is expected to announce more military aid for #Ukraine valued at $150 million as soon as tomorrow, a U.S. official tells me— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 24, 2024
Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.
Що відомо про допомогу США Україні
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає $61 млрд підтримки для України, який Палата представників Конгресу перед цим не могла розглянути кілька місяців.
Одразу після підписання Байден заявив, що США почнуть постачання зброї з наступного пакета допомоги Україні протягом кількох годин.
У Пентагоні повідомили, що в пакет допомоги на 1 млрд дол входять ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, БМП Bradley, бронемашини Humvee, високоточні авіаційні боєприпаси й не тільки.
10 травня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн дол, до якого ввійшли, зокрема, боєприпаси для систем ППО Patriot, NASAMS, додаткові РСЗВ HIMARS з боєприпасами, БМП Bradley, БТР M113 та інше.
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