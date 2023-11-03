США оголосили про виділення пакета військової допомоги Україні

Що відомо про новий пакет військової допомоги від США

Сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України, - йдеться у повідомленні Міноборони США. Поширити

Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Яка зброя необхідна українським військовим на півдні України

За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, бойові дії на півдні України мають певні особливості і потребують відповідних озброєнь.

Враховуючі особливість нашої зони відповідальності та лінію фронту, яка проходить річкою Дніпро, це, в першу чергу – відстань. Ми говоримо про потребу далекобійної, високоточної зброї. Тому що на тому березі ворог ховається за місцевим населенням, а ми не можемо схибити та нашкодити їм. Ми намагаємось нищити суто позиції ворога. Тому, чим більше ми будем мати далекобійної високоточної зброї, тим результативніше буде наша робота, - пояснює Гуменюк. Поширити

Вона зазначила, що наразі найбільших проблем, особливо у Херсонській області, російські окупанти завдають за рахунок атак керованими бомбами.

Нищити їх недоцільно. Нищити треба тих, хто їх випускає. Отже, винищувачі, протиракетна, протиповітряна зброя далекого бою - основне, що ми потребуємо, - підкреслює речниця ОСУВ “Південь”. Поширити

Вона зазначила, що українські військові продовжують нищити потенціал злочинної армії РФ на півдні України за допомогою контрбатарейної боротьби та інших заходів.

Зокрема, за останню добу, за словами військової, підрозділами ЗСУ на цьому напрямку знищено 18 великокаліберних російських гармат, дві реактивні системи залпового вогню, два танки, бронетранспортер та ще 14 одиниць автобронетанкової техніки, два човни тощо.

Гуменюк також прокоментувала нічну атаку, яку ворог завдав по півдню України.

За її даними, при влучанні по території інфраструктурного об'єкта на Одещині суттєвих руйнувань не сталося.

Водночас представниця Сил оборони півдня зазначила, що ворожі атаки можуть стати більш щільними через бажання окупантів завдати українцям як можна більше шкоди, зокрема у зимовий період.