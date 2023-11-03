США оголосили про виділення пакета військової допомоги Україні

США виділили Україні новий пакет військової допомоги вартістю 425 млн доларів. Окрім цього Україна отримає додатково 300 млн доларів на посилення ППО.
Що відомо про новий пакет військової допомоги від США
Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.
Яка зброя необхідна українським військовим на півдні України
За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, бойові дії на півдні України мають певні особливості і потребують відповідних озброєнь.
Вона зазначила, що наразі найбільших проблем, особливо у Херсонській області, російські окупанти завдають за рахунок атак керованими бомбами.
Вона зазначила, що українські військові продовжують нищити потенціал злочинної армії РФ на півдні України за допомогою контрбатарейної боротьби та інших заходів.
Зокрема, за останню добу, за словами військової, підрозділами ЗСУ на цьому напрямку знищено 18 великокаліберних російських гармат, дві реактивні системи залпового вогню, два танки, бронетранспортер та ще 14 одиниць автобронетанкової техніки, два човни тощо.
Гуменюк також прокоментувала нічну атаку, яку ворог завдав по півдню України.
За її даними, при влучанні по території інфраструктурного об'єкта на Одещині суттєвих руйнувань не сталося.
Водночас представниця Сил оборони півдня зазначила, що ворожі атаки можуть стати більш щільними через бажання окупантів завдати українцям як можна більше шкоди, зокрема у зимовий період.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-