США пропонують Ізраїлю допомогу в плануванні спеціальних операцій та розвідувальну підтримку в межах зусиль зі звільнення заручників, захоплених ХАМАС.

США пропонують Ізраїлю планування спецоперацій і розвідку для звільнення заручників

Про це повідомив неназваний представник Міністерства оборони.

За його словами, ця підтримка не передбачає присутності американських військ на території Ізраїлю, натомість надається у формі різних видів розвідки та спостереження.

Посадовець заявив, що підтримка включатиме допомогу з боку Центрального командування Збройних сил та Командування спеціальних операцій США, а також Об'єднаного командування спеціальних операцій (JSOC), яке є військовим командуванням, що розробляє тактику й плани спеціальних операцій.

Цю тему також обговорювали під час телефонної розмови між міністром оборони США Ллойдом Остіном та його ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, яка відбулася на вихідних, зазначив представник Пентагону.

Після цього, повідомляє CNN, Остін доручив команді JSOC "просунутися вперед" у плануванні та розвідувальній підтримці ізраїльських військових.

Ізраїль публічно не повідомив, скільки заручників було захоплено внаслідок несподіваної нападу ХАМАС з боку Гази, але офіційні особи визнали, що їхня кількість є значною.

Сполучені Штати Америки нарощують поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу палестинських бойовиків.

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За даними видання, Сполучені Штати поки не уточнюють обсяг запитів Ізраїлю про допомогу у сфері безпеки. Але офіційний представник оборони США розповів, що Вашингтон зв’язується з оборонною промисловістю, щоб прискорити виконання ізраїльських замовлень, що очікують на розгляд, і розглядає власні запаси збройних сил, щоб допомогти Єрусалиму.

Літаки вже злетіли. Ми нарощуємо підтримку Ізраїлю... Ми залишаємося в постійному контакті з нашими колегами в Ізраїлі, щоб визначити та підтримати їхні найнагальніші вимоги, - сказав представник США на умовах анонімності. Поширити

Він додав, що США в змозі продовжувати надавати підримку як Україні, так і Ізраїлю.