США вже сьогодні можуть оголосити про додаткову допомогу Україні

Представники Білого дому вже сьогодні, 12 грудня, можуть оголосити про виділення додаткової військової допомоги Україні на суму у 200 млн доларів.
Що відомо про нову військову допомогу Україні від США
За словами журналістки видання Карли Бебб, оголошення нової військової допомоги у розмірі 200 млн доларів може відбутись вже ввечорі 12 грудня.
Бебб повідомила про це із посиланням на одного з представників Білого дому.
Що відомо про зустріч Володимира Зеленського із представниками Конгресу США
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Сенату США та обговорив ситуацію в Україні і нагальні потреби у сфері безпеки.
Глава держави поінформував сенаторів про актуальну безпеку та економічну ситуацію в Україні, про важливість збереження життєво необхідної підтримки з боку США.
Що кажуть в Міноборони України
За словами глави Міноборони України Рустема Умєрова, візит президента Володимира Зеленського буде успішним у контексті вирішення питання щодо збереження військової підтримки з боку Вашингтона.
Умєров нагадав, що США та західні партнери України неоднократно наголошували на сталій військовій та економічно-політичній підтримці.
Він підкреслив, що за результатами зустрічі Зеленського із главою Пентагону Ллойдом Остіном було чітко дано зрозуміти, що військово-технічну, матеріальну та фінансову підтримку Києва з боку Вашингтона буде збережено.
Водночас міністр висловився про спроби російських пропагандистів влаштувати інформаційні атаки та поширювати фейки про нібито проблеми з підтримкою України партнерами.
Глава МОУ зазначив, що Штати та інші країни-партнери "жодного разу не сумнівалися, що продовжуватимуть підтримку".
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