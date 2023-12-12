США вже сьогодні можуть оголосити про додаткову допомогу Україні

Представники Білого дому вже сьогодні, 12 грудня, можуть оголосити про виділення додаткової військової допомоги Україні на суму у 200 млн доларів.

Що відомо про нову військову допомогу Україні від США

За словами журналістки видання Карли Бебб, оголошення нової військової допомоги у розмірі 200 млн доларів може відбутись вже ввечорі 12 грудня.

Бебб повідомила про це із посиланням на одного з представників Білого дому.

Що відомо про зустріч Володимира Зеленського із представниками Конгресу США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Сенату США та обговорив ситуацію в Україні і нагальні потреби у сфері безпеки.

Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію, - зазначив Зеленський. Поширити

Глава держави поінформував сенаторів про актуальну безпеку та економічну ситуацію в Україні, про важливість збереження життєво необхідної підтримки з боку США.

Відповів на запитання. Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей, - підкреслив президент. Поширити

Що кажуть в Міноборони України

За словами глави Міноборони України Рустема Умєрова, візит президента Володимира Зеленського буде успішним у контексті вирішення питання щодо збереження військової підтримки з боку Вашингтона.

Умєров нагадав, що США та західні партнери України неоднократно наголошували на сталій військовій та економічно-політичній підтримці.

По-перше, США та інші наші партнери кілька десятків разів підтверджували, що підтримуватимуть нас на довгостроковій основі. Жодних термінових речей у нас із ними немає, у нас є робочі планові візити, - зазначив глава Міноборони. Поширити

Він підкреслив, що за результатами зустрічі Зеленського із главою Пентагону Ллойдом Остіном було чітко дано зрозуміти, що військово-технічну, матеріальну та фінансову підтримку Києва з боку Вашингтона буде збережено.

У цьому плані також робочий візит Зеленського буде продуктивним, тому що візит із Байденом та іншими колегами. Тут жодних питань, щось термінове, щось сталося, я не бачу, - наголошує Умєров. Поширити

Водночас міністр висловився про спроби російських пропагандистів влаштувати інформаційні атаки та поширювати фейки про нібито проблеми з підтримкою України партнерами.

На жаль, я бачу інші негативні речі. Завжди все сприймається як зрада і росіяни роблять це навмисно. Вони хочуть показати, що партнери нас не підтримують, що сварки, що це непродуктивно. Це все брехня та пропаганда, тож прошу бути уважними, - підкреслив Умєров. Поширити

Глава МОУ зазначив, що Штати та інші країни-партнери "жодного разу не сумнівалися, що продовжуватимуть підтримку".