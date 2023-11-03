США зменшили обсяги пакетів військової допомоги Україні — The Guardian
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США зменшили обсяги пакетів військової допомоги Україні — The Guardian

Джо Байден
Джерело:  The Guardian

США почали передавати Україні менші за обсягами пакети військової допомоги, намагаючись розтягнути підтримку через кризу у Конгресі і невизначеність щодо питання подальшої військової підтримки. 

Білий дім розтягує війському підтримку України на якомога більший термін

За інформацією журналістів видання, представники Білого дому визнали, що через кризу у Конгресі з приводу питання подальшої військової підтримки України, мають наміри висилати Києву менші за обсягами пакети допомоги із метою розтягнути підтримку на максимально тривалий термін.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що намір полягає в тому, щоб продовжити підтримку України якомога довше, поки Конгрес обговорює нову допомогу.

Що відомо про останній пакет військової допомоги Україні від США

В Міноборони США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму у 425 млн доларів.

Зокрема, до нового пакета увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артснаряди калібрів 155 мм і 105 мм та інші озброєння.

Пентагон оголосив про нову допомогу ЗСУ з наявних запасів Міноборони до 125 млн доларів та про допомогу на 300 млн доларів у довгостроковій перспективі – за програмою USAI, яка передбачає не передачу Україні готових ресурсів, а замовлення у виробників.

У пакет на $125 млн увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

  • артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;

  • ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

  • протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

  • понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї та гранат;

  • підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

  • 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

  • спорядження для холодної погоди;

  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У межах USAI Пентагон передасть Україні додаткові боєприпаси із лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

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