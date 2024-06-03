The Economist назвав слабке місце армії РФ
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The Economist назвав слабке місце армії РФ

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Джерело:  The Economist

Захоплений росіянами Крим стає для них смертельною пасткою, оскільки Україна може вразити будь-яку ціль на півострові за допомогою далекобійних ракет ATACMS, щоб зробити «найважливіший актив» РФ тягарем для диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Крим стає смертельною пасткою для російських окупантів, які стикаються з серйозним тиском та загрозою від України.
  • Україна має можливість вплинути на політичні рішення та поведінку Путіна шляхом стратегічного оточення Криму.
  • За допомогою далекобійних ракет та розвідки Україна демонструє високу ефективність у стратегічних операціях на півострові.
  • Російська оборонна система виявилася вразливою перед українськими технологіями та військовою стратегією в Криму.
  • Можливе відокремлення Криму від РФ може призвести до серйозних втрат для диктатора Путіна та стати успішною стратегією для України.

Крим стає смертельною пасткою для окупантів

Російський диктатор вклав величезні суми у військову інфраструктуру Криму, і тепер вся вона перебуває під загрозою, пише видання.

Крим — слабке місце для Росії. Їй занадто багато чого потрібно захищати, і для України це найкращий спосіб чинити реальний тиск на Путіна, щоб домогтися поступок у майбутньому, — ідеться в матеріалі.

Ізоляція Криму дозволила б відтіснити російські сили від південної України, каже колишній радник міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге.

Чому російські війська не можуть сховатися у Криму

Зараз російські окупанти більше не можуть сховатися в Криму. Завдяки супутниковій і повітряній розвідці, яку надають Україні союзники по НАТО, а також глибоким знанням території і таємним силам на місцях, «ніщо не може рухатися в Криму без відома українців». З появою ATACMS і активізацією використання БПЛА кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні досяжності Сил оборони України, пише The Economist.

Водночас «хвалена і дуже дорога» російська система ППО С-400 виявилася марною в Криму. Україна використовує дрони-пастки, щоб змусити окупантів увімкнути свої радари і розкрити позиції. Дані негайно передаються стартовим розрахункам ATACMS, які завдають ударів протягом шести хвилин.

Російська ППО також вразлива для диверсій з боку українських спецпризначенців, які діють на території Криму. The Economist підкреслює, що кожна батарея С-400 коштує близько 200 мільйонів доларів, і їх нелегко замінити.

Ширший стратегічний успіх української кампанії в Криму може статися цього літа, коли до моря з'їдуться російські відпочивальники. Якщо ж окупаційна «влада» закриє курорти, то Крим остаточно перетвориться на «джерело виснаження російських ресурсів».

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