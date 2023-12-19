The Telegraph дізналося про таємну угоду України та Британії

Згідно з даними видання The Telegraph, офіційні Київ та Лондон уже незабаром планують підписати 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Британія буде використовувати свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море.

Україна та Британія підпишуть таємну угоду: що відомо

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх анонімних джерел, майбутній Меморандум про взаєморозуміння гарантуватиме підтримку України на тлі її війни з Росією.

Насамперед мовиться про військову підтримку, яка буде сконцентрована на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Ба більше, цей документ міститиме обіцянки післявоєнних "гарантій безпеки", які мають на меті стримати країну-агресорку, якщо вона знову зважиться на напад, включно з посиленням поставок зброї та санкціями.

Британські офіційні особи повідомили своїм українським колегам, що в рамках запланованого Меморандуму про взаєморозуміння країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу Києва. Поширити

Що підштовхнуло Британію до нової угоди з Україною

Як зазначає видання The Telegraph, офіційний Лондон досі вражений діями України в Чорному морі, адже Києву все-таки вдалося прогнати російський флот.

На цьому тлі варто згадати, що значний відсоток озброєння, яке використовували наші воїни, зокрема й ракети Brimstone, ЗСУ отримали саме від Британії, яка досі має один з найпотужніших військово-морських флотів у світі.

Що також важливо розуміти, нова угода буде ґрунтуватися на рішенні про те, що Британія разом з Норвегією очолять "Коаліцію морських сил і засобів", яка передасть Україні два тральщики Королівського флоту Великої Британії.