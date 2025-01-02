Трамп спроможний допомогти Україні зупинити Путіна — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що вже провів кілька розмов з обраним президентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Обраний президент США Дональд Трамп може мати вирішальну роль у зупиненні війни Росії проти України за словами президента України Володимира Зеленського.
- Зеленський відзначає непередбачуваність Трампа, сподіваючись на його допомогу у питанні завершення війни проти Росії.
- Трамп обіцяв зупинити війну РФ проти України протягом 24 годин ще при передвиборчій кампанії, але після перемоги розумів складність ситуації.
Трамп може бути вирішальним — Зеленський
Майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спроможний бути вирішальним у війні Росії проти України та зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зауважив, що вже провів кілька розмов з обраним президентом США. На його думку, Трамп є "сильним та непередбачуваним".
Президент додав, що Трамп уміє перемагати, і його перемога на виборах у США була сильною, не було суперечливості.
Я думаю, саме така перемога над агресією Росії нам і потрібна. Поки що в мене немає жодного негативного моменту від нашого спілкування.
Трамп і завершення війни РФ проти України
Новообраний президент США Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії неодноразово говорив про війну РФ проти України, обіцяючи зупинити її протягом 24 годин.
Після перемоги на виборах риторика республіканця з цього питання послабилася. Він визнав, що це питання є складнішим, ніж він припускав.
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