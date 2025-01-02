Трамп спроможний допомогти Україні зупинити Путіна — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що вже провів кілька розмов з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Трамп може бути вирішальним — Зеленський

Майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спроможний бути вирішальним у війні Росії проти України та зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна — справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що вже провів кілька розмов з обраним президентом США. На його думку, Трамп є "сильним та непередбачуваним".

Я хотів би, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. Поширити

Президент додав, що Трамп уміє перемагати, і його перемога на виборах у США була сильною, не було суперечливості.

Я думаю, саме така перемога над агресією Росії нам і потрібна. Поки що в мене немає жодного негативного моменту від нашого спілкування.

Трамп і завершення війни РФ проти України

Новообраний президент США Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії неодноразово говорив про війну РФ проти України, обіцяючи зупинити її протягом 24 годин.

Після перемоги на виборах риторика республіканця з цього питання послабилася. Він визнав, що це питання є складнішим, ніж він припускав.