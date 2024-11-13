"Щоденник Бріджит Джонс". Трейлер продовження культової стрічки з'явився у мережі — відео

Peacock оприлюднила перший трейлер стрічки "Бріджит Джонс: У захваті від хлопця" з Рене Зеллвегер у головній ролі, премʼєра запланована на 13 лютого 2025 року.
Головні тези:
- У трейлері нового фільму "Бріджит Джонс: У захваті від хлопця" стає зрозуміло, що головна героїня вперше зіткнеться з втратою коханого Марка Дарсі.
- Фільм вийде 13 лютого 2025 року за романом Гелен Філдінг "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця" та обіцяє пригоди на фоні активного онлайн пошуку романтичних відносин.
- У головній ролі повертається Рене Зеллвегер, а також з'являться нові персонажі.
- Фільм "Бріджит Джонс: У захваті від хлопця" є продовженням культової стрічки про пригоди непересічної героїні, яка завжди в центрі уваги.
- Прем'єра трейлера стала подією для прихильників франшизи, які з нетерпінням чекають нових відкриттів у житті Бріджит Джонс.
"Щоденник Бріджит Джонс": що відомо про четверту частину франшизи
Американський стримінговий сервіс Peacock показав трейлер четвертої частини франшизи "Бріджит Джонс".
З трейлеру стає зрозуміло, що героїня Рене Зеллвегер знову шукатиме кохання і переживатиме втрату Марка Дарсі (Колін Ферт). Те, що Дарсі загинув, стає зрозуміло з самого початку трейлера.
Як зазначається в синопсисі, Дарсі загинув від міни в Судані. Бріджит залишилася сама з двома дітьми. У новій частині, знятій за романом Гелен Філдінг "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця", події відбуваються через чотири роки після "Дитина Бріджит Джонс".
До своєї ролі Деніела Клівера повертається Г’ю Грант.
Фільм вийде 13 лютого 2025 року.
"Щоденник Бріджит Джонс-3"
«Дитина Бріджит Джонс» (англ. Bridget Jones's Baby) — британська романтична кінокомедія режисерки Шерон Магвайр, що вийшла 2016 року. Стрічка є третьою у франшизі про Бріджит Джонс і продовженням фільму «Бріджит Джонс: Межі розумного» (2004). У головних ролях Рене Зеллвегер, Колін Ферт, Патрік Демпсі.
Вперше фільм вийшов 14 вересня 2016 року у світі, а в Україні у широкому кінопрокаті показ фільму розпочався 15 вересня 2016 року.
Під час показу в Україні, що розпочався 15 вересня 2016 року, протягом першого тижня на фільм було продано 56 696 квитків, фільм показали у 213 кінотеатрах і він зібрав 4 145 062 грн, або ж 160 388 дол, що на той час дозволило йому зайняти 1 місце серед усіх прем'єр.
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