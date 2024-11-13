"Щоденник Бріджит Джонс". Трейлер продовження культової стрічки з'явився у мережі — відео

Peacock оприлюднила перший трейлер стрічки "Бріджит Джонс: У захваті від хлопця" з Рене Зеллвегер у головній ролі, премʼєра запланована на 13 лютого 2025 року.

"Щоденник Бріджит Джонс": що відомо про четверту частину франшизи

Американський стримінговий сервіс Peacock показав трейлер четвертої частини франшизи "Бріджит Джонс".

З трейлеру стає зрозуміло, що героїня Рене Зеллвегер знову шукатиме кохання і переживатиме втрату Марка Дарсі (Колін Ферт). Те, що Дарсі загинув, стає зрозуміло з самого початку трейлера.

Як зазначається в синопсисі, Дарсі загинув від міни в Судані. Бріджит залишилася сама з двома дітьми. У новій частині, знятій за романом Гелен Філдінг "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця", події відбуваються через чотири роки після "Дитина Бріджит Джонс".

Бріджит шукає романтичні пригоди в соцмережах та на сайтах знайомств. Вона продовжує життя, і на горизонті зʼявляється перспектива не одного, а двох можливих романів. Є молодий Воллакер (Чіветел Еджіофор), вчитель у дитячій школі Бріджит і Роксстер (Лео Вудолл) — 29-річний хлопець з соцмереж. Поширити

До своєї ролі Деніела Клівера повертається Г’ю Грант.

Фільм вийде 13 лютого 2025 року.

"Щоденник Бріджит Джонс-3"

«Дитина Бріджит Джонс» (англ. Bridget Jones's Baby) — британська романтична кінокомедія режисерки Шерон Магвайр, що вийшла 2016 року. Стрічка є третьою у франшизі про Бріджит Джонс і продовженням фільму «Бріджит Джонс: Межі розумного» (2004). У головних ролях Рене Зеллвегер, Колін Ферт, Патрік Демпсі.

Вперше фільм вийшов 14 вересня 2016 року у світі, а в Україні у широкому кінопрокаті показ фільму розпочався 15 вересня 2016 року.

Під час показу в Україні, що розпочався 15 вересня 2016 року, протягом першого тижня на фільм було продано 56 696 квитків, фільм показали у 213 кінотеатрах і він зібрав 4 145 062 грн, або ж 160 388 дол, що на той час дозволило йому зайняти 1 місце серед усіх прем'єр.