Ворог хотів створити свою "буферну зону" на нашій землі, але ми запобігли цьому і почали повертати війну туди, звідки вона й прийшла, — на російську територію. Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи, всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині: хлопці, дякую вам! Дякую кожному і кожній, хто бʼється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині, усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя. Цього року росіяни заплатили найвищу ціну за війну проти України, адже наша армія і всі наші Сили оборони та безпеки України знищили ворожої техніки і живої сили ворога більше, ніж в будь-який із попередніх років війни, — підкреслив головнокомандувач.