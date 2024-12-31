Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив передноворічне привітання, зазначивши, що минає третій рік з моменту, коли країна-агресорка Росія намагалась “взяти Київ за 3 дні”.
Головні тези:
- Триває російська агресія проти України вже 11 років, проте українським військовим вдалося зупинити наступ російських окупантів у ключових областях.
- Українські воїни успішно захищают свою державу, знищивши ще більше ворожої техніки і живої сили противника у 2024 році.
- Україна має зберегти свою незалежність та завоювати чесний мир, на який має право.
Сирський виступив із передноворічним привітанням до українців
Сирський підкреслив, що українським військовим вдалось зупинити наступ російських окупантів у Харківській області та недопустити захоплення ворогом Сумської області.
Україна наблизиться до перемоги у 2025 році
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