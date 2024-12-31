Третій рік, як Росія намагалась взяти Київ за 3 дні — Сирський звернувся з новорічним привітанням
Категорія
Україна
Дата публікації

Третій рік, як Росія намагалась взяти Київ за 3 дні — Сирський звернувся з новорічним привітанням

Олександр Сирський
Олександр Сирський
Read in English

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив передноворічне привітання, зазначивши, що минає третій рік з моменту, коли країна-агресорка Росія намагалась “взяти Київ за 3 дні”. 

Головні тези:

  • Триває російська агресія проти України вже 11 років, проте українським військовим вдалося зупинити наступ російських окупантів у ключових областях.
  • Українські воїни успішно захищают свою державу, знищивши ще більше ворожої техніки і живої сили противника у 2024 році.
  • Україна має зберегти свою незалежність та завоювати чесний мир, на який має право.

Сирський виступив із передноворічним привітанням до українців

Добігає кінця вже одинадцятий рік російської агресії проти України. І третій рік, як російські війська намагалися "взяти Київ за три дні", а дехто вже хотів побачити Україну стертою з політичної мапи світу, і наш народ — знищеним. Всі вони недооцінили силу українців — нашого героїчного народу, яким можна тільки пишатися, — підкреслив головком ЗСУ.

Сирський підкреслив, що українським військовим вдалось зупинити наступ російських окупантів у Харківській області та недопустити захоплення ворогом Сумської області.

Ворог хотів створити свою "буферну зону" на нашій землі, але ми запобігли цьому і почали повертати війну туди, звідки вона й прийшла, — на російську територію. Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи, всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині: хлопці, дякую вам! Дякую кожному і кожній, хто бʼється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині, усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя. Цього року росіяни заплатили найвищу ціну за війну проти України, адже наша армія і всі наші Сили оборони та безпеки України знищили ворожої техніки і живої сили ворога більше, ніж в будь-який із попередніх років війни, — підкреслив головнокомандувач.

Україна наблизиться до перемоги у 2025 році

Ми захищаємо нашу державу. Україна повинна зберегти своє життя і незалежність. І завоювати для себе чесний мир. Те, на що Україна точно заслуговує. Ніколи не забудемо всіх наших хлопців, всіх дівчат, кожного і кожну, хто своє життя віддав заради України. Схиляю голову, шануючи кожного воїна, кожного полеглого героя. Війна диктує свої непрості реалії. Але ВИ, українські воїни, ВАША хоробрість та стійкість надихають увесь наш Український народ і наповнюють серця українців вірою. Мусимо перемагати. Маємо зберегти Україну і незалежність. Хай 2025 рік буде часом реалізації нашої мети. Бажаю усім нашим воїнам та їхнім рідним здоров'я, тепла, затишку та швидкої зустрічі — у себе вдома, з перемогою та у мирі, — підкреслив головком ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. Сирський розкрив неочікувані подробиці
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні різко зросла кількість солдатів РФ. Сирський озвучив нові дані
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський озвучив втрати армії РФ у 2024 році
Олександр Сирський
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?