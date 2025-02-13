Три напрямки фронту залишаються найгарячішими — які саме

Оперативна інформація станом на 16.00 13.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, зокрема постраждали населені пункти Новодмитрівка, Карповичі, Бачівськ, Старикове, Відродженівське, Попівка, Ромашкове, Сорокине, Кучерівка, Сергіївське та Залізний Міст.

Тричі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове, українські підрозділи відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили три ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися йти вперед чотири рази в районі Часового Яру, одне боєзіткнення триває дотепер. Авіація противника завдала ударів КАБами по району Краматорська.