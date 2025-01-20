Три українські компанії постачали до РФ мікрочипи для озброєння під час війни

Співробітників української компанії викрили в допомозі Російській Федерації. Вони продавали мікрочипи для ракет та дронів.
Головні тези:
- Співробітники українських компаній постачали мікрочипи для ракет та дронів до Російської Федерації під час війни.
- Служба безпеки України виявила трьох співробітників та засновника приватного товариства за пособництво державі-агресору.
- Фігуранти схеми постачання електронних компонентів у РФ обходили міжнародні санкції, що негативно впливає на безпеку країни.
- Одного з фігурантів вже затримано, а іншим надано підозру заочно, які переховуються за кордоном.
Під час війни торгували мікрочипами з РФ
СБУ викрила трьох співробітників та засновника приватного товариства за фактом пособництва державі-агресору.
За даними слідства, вони розробили план системного постачання в обхід міжнародних санкцій з України до РФ електронних компонентів, які використовуються для виробництва ракет та безпілотників.
Протягом лише 2022-2023 років учасники "схеми" переправили до Росії понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на загальну суму близько 500 тис дол.
Наразі одного із фігурантів затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
СБУ затримала посіпак окупантів: допомагали будувати газопереробний завод у Ростові
Служба безпеки України викрила менеджмент українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали Російській Федерації обходити санкції на експорт енергоносіїв та будувати у Ростовській області завод із виробництва скрапленого газу.
За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери «тіньового флоту РФ» і приховано продавали у різних частинах світу.
За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.
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