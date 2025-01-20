Три українські компанії постачали до РФ мікрочипи для озброєння під час війни

Співробітників української компанії викрили в допомозі Російській Федерації. Вони продавали мікрочипи для ракет та дронів.

Під час війни торгували мікрочипами з РФ

СБУ викрила трьох співробітників та засновника приватного товариства за фактом пособництва державі-агресору.

За даними слідства, вони розробили план системного постачання в обхід міжнародних санкцій з України до РФ електронних компонентів, які використовуються для виробництва ракет та безпілотників.

Протягом лише 2022-2023 років учасники "схеми" переправили до Росії понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на загальну суму близько 500 тис дол.

Наразі одного із фігурантів затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Іншим працівникам компанії, які переховуються за кордоном, повідомлено про підозру заочно. Поширити

СБУ затримала посіпак окупантів: допомагали будувати газопереробний завод у Ростові

Служба безпеки України викрила менеджмент українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали Російській Федерації обходити санкції на експорт енергоносіїв та будувати у Ростовській області завод із виробництва скрапленого газу.

За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери «тіньового флоту РФ» і приховано продавали у різних частинах світу.