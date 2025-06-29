Тривожна ситуація. Яку таємницю NASA приховувало від людства
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Тривожна ситуація. Яку таємницю NASA приховувало від людства

NASA не знає, як захистити світ від загроз з космосу
Джерело:  online.ua

Після детальної перевірки плану планетарної оборони стало відомо, що людство наразі опинилося в дійсно тривожній ситуації. Як виявилося, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) не має жодного конкретного плану для організації захисту Землі від загроз з космосу. 

Головні тези:

  • NASA потрапило під шквал критики через свою бездіяльність.
  • Ситуація погіршується через рішення команди Дональда Трампа.

NASA не знає, як захистити світ від загроз з космосу

Представників ЗМІ шокував той факт, що у Координаційному офісі планетарної оборони працює тільки один працівник.

Це свідчить про вкрай халатний підхід агентства до вирішення цієї проблеми.

Багатьох експертів турбує той факт, що Управління координації планетарної оборони NASA (PDCO) досі не змогло сформувати бодай один детальний план стратегії планетарної оборони.

За словами фахівців, оборонні зусилля американського агентства мають "неадекватну структуру управління та ресурси" і діють під "стратегічним прикриттям", а не під контролем.

Ці зауваження пролунали на тлі запланованих адміністрацією президента США Дональда Трампа скорочень фінансування, через які аерокосмічне агентство перенесло заплановану місію до астероїда Апофіс, який розміром з хмарочос та який пролетить на відстані 32 тисячі км від Землі у 2029 році.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи відшукали джерело загадкових радіосигналів із космосу
rjcvj
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб
Селфі в космосі - цілком досяжна мрія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі приховану матерію
Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?