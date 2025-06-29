Після детальної перевірки плану планетарної оборони стало відомо, що людство наразі опинилося в дійсно тривожній ситуації. Як виявилося, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) не має жодного конкретного плану для організації захисту Землі від загроз з космосу.

NASA не знає, як захистити світ від загроз з космосу

Представників ЗМІ шокував той факт, що у Координаційному офісі планетарної оборони працює тільки один працівник.

Це свідчить про вкрай халатний підхід агентства до вирішення цієї проблеми.

Багатьох експертів турбує той факт, що Управління координації планетарної оборони NASA (PDCO) досі не змогло сформувати бодай один детальний план стратегії планетарної оборони.

За словами фахівців, оборонні зусилля американського агентства мають "неадекватну структуру управління та ресурси" і діють під "стратегічним прикриттям", а не під контролем.