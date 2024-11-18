Троє людей загинуло на Донеччині внаслідок російських обстрілів

3 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілів армії РФ півночі Донеччини 18 листопада.
Головні тези:
- 3 людини загинули та 2 отримали поранення внаслідок російських обстрілів на півночі Донеччини.
- За даними Донецької обласної прокуратури, російські війська вчинили атаку зі ствольної артилерії.
- Прийміть заходи безпеки та уникайте небезпеки, у разі потреби евакуйтеся з місця події.
На Донеччині загинуло троє цивільних
Костянтинівку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії — там 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 автомобілі.
Ще 1 людину росіяни сьогодні вбили у Сіверську — місто також зазнало артилерійського обстрілу.
Авіація РФ бомбила Костянтинівку
За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.
Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.
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