Троє людей загинуло на Донеччині внаслідок російських обстрілів
Категорія
Україна
Дата публікації

Троє людей загинуло на Донеччині внаслідок російських обстрілів

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина
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3 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілів армії РФ півночі Донеччини 18 листопада.

Головні тези:

  • 3 людини загинули та 2 отримали поранення внаслідок російських обстрілів на півночі Донеччини.
  • За даними Донецької обласної прокуратури, російські війська вчинили атаку зі ствольної артилерії.
  • Прийміть заходи безпеки та уникайте небезпеки, у разі потреби евакуйтеся з місця події.

На Донеччині загинуло троє цивільних

Костянтинівку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії — там 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 автомобілі.

Ще 1 людину росіяни сьогодні вбили у Сіверську — місто також зазнало артилерійського обстрілу.

Не перетворюйте себе на мішені для росіян! Евакуюйтесь своєчасно!

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Авіація РФ бомбила Костянтинівку

За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.

Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.

В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми й контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років.

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