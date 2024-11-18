Троє людей загинуло на Донеччині внаслідок російських обстрілів

На Донеччині загинуло троє цивільних

Костянтинівку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії — там 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 автомобілі.

Ще 1 людину росіяни сьогодні вбили у Сіверську — місто також зазнало артилерійського обстрілу.

Не перетворюйте себе на мішені для росіян! Евакуюйтесь своєчасно! Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Авіація РФ бомбила Костянтинівку

За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.

Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.