У Білому домі допустили введення військ у Газу для звільнення заручників

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, американські військові можуть у війти на територію сектора Газа для звільнення утримуваних палестинськими терористами ХАМАС у заручниках ізраїльских громадян.
Що відомо про ймовірність введення американських військових до сектора Газа
Він підкреслив, що наразі за інформацією американських та ізраїльских військових та спецслужб, на території сектора Газа терористи ХАМАС наразі утримують більше 100 осіб, серед яких цивільні та військові ізраїльтяни, а також невизначена кількість громадян США.
Чи можуть США провести військову операцію у секторі Газа
Відповідаючи на запитання про те, чи будуть США вводити війська на територію країни спеціально для звільнення американців, Кірбі вказав на невизначеність у деталях місцезнаходження і кількості заручників.
Він також додав, що США мають бути "обережними" у публічному обговоренні зусиль із повернення заручників додому.
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