У Білому домі допустили введення військ у Газу для звільнення заручників

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, американські військові можуть у війти на територію сектора Газа для звільнення утримуваних палестинськими терористами ХАМАС у заручниках ізраїльских громадян.

Що відомо про ймовірність введення американських військових до сектора Газа

Я не буду нічого виключати, коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти політики, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна для використання зараз, і ми працюємо над цим, - зазначив Кірбі. Поширити

Він підкреслив, що наразі за інформацією американських та ізраїльских військових та спецслужб, на території сектора Газа терористи ХАМАС наразі утримують більше 100 осіб, серед яких цивільні та військові ізраїльтяни, а також невизначена кількість громадян США.

Чи можуть США провести військову операцію у секторі Газа

Немає жодних планів або намірів вводити американські війська для участі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС, - попередив Кірбі. Поширити

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть США вводити війська на територію країни спеціально для звільнення американців, Кірбі вказав на невизначеність у деталях місцезнаходження і кількості заручників.

Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, тобто, Шеннон, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми знаємо, що вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати, - пояснив представник Білого дому. Поширити

Він також додав, що США мають бути "обережними" у публічному обговоренні зусиль із повернення заручників додому.