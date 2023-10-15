У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю на загальну вартість у понад 2 млрд доларів.

Що відомо про новий військовий пакет від США Україні та Ізраїлю

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, новий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю перевишуватиме 2 млрд доларів.

Він підкреслив, що Байден цього тижня має намір провести активні переговори із представниками Конгресу щодо необхідності схвалення нового пакета військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Наразі у Конгресі США прийняття законодавчих ініціатив залишається заблокованим через кризу із призначенням спікера Палати представників.

Що відомо про політичну кризу в Конгресі

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того у укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроекту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

13 жовтня Республіканська партія висунула кандидатуру конгресмена від штату Огайо Джима Джордана на посаду спікера Палати представників.