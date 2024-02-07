Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що у Білому домі розраховують на схвалення Конгресом запиту на фінансування допомоги Україні.
У Білому домі цілком покладаються на рішення Конгресу стосовно допомоги Україні
За його словами, протягом останньої доби переважна більшість представників Республіканської партії визнала необхідність просування та підтримки питання подальшої допомоги Україні.
Що кажуть республіканці
За словами спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона, конгресмени розглядатимуть пропозицію сенаторів щодо окремого голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без питання посилення заходів на кордоні із Мексикою.
Він додав, що після того, як республіканці у Палаті представників підтримали окремий розгляд питання надання допомоги Ізраїлю, ситуація значно загострилась.
На його думку, ініціативу треба схвалити й у Сенаті.
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