Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що у Білому домі розраховують на схвалення Конгресом запиту на фінансування допомоги Україні.

У Білому домі цілком покладаються на рішення Конгресу стосовно допомоги Україні

По-перше, ми не зосереджені на плані Б. Ми зосереджені на плані А, ми зосереджені на прийнятті двопартійного пакету підтримки України, який забезпечить її інструментами та можливостями, необхідними для продовження ефективної оборони та повернення територій, які наразі окупує Росія. Ви бачили багато "болісних суперечок" у Конгресі, і я не збираюся вдаватися в деталі, особливо перебуваючи тут, у Брюсселі - зазначив Салліван. Поширити

За його словами, протягом останньої доби переважна більшість представників Республіканської партії визнала необхідність просування та підтримки питання подальшої допомоги Україні.

Ми маємо намір домогтися того, щоб цей пакет пройшов і Сенат, і Палату представників, і потрапив на стіл президента на підпис. Зрештою, немає альтернативи тому, щоб Сполучені Штати взяли на себе відповідальність і надали такий рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші засоби, яких вона потребує. І час у цьому питанні має вирішальне значення. Тому ми продовжуватимемо зосереджуватися на цьому, і ми віримо, що ми все ще можемо і зробимо це, - наголосив Салліван. Поширити

Що кажуть республіканці

За словами спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона, конгресмени розглядатимуть пропозицію сенаторів щодо окремого голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без питання посилення заходів на кордоні із Мексикою.

Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу йти своєю чергою і розбиратимемося у міру надходження. Я дуже чітко дав зрозуміти, що потрібно розглядати ці питання по суті, - зазначив Джонсон. Поширити

Він додав, що після того, як республіканці у Палаті представників підтримали окремий розгляд питання надання допомоги Ізраїлю, ситуація значно загострилась.

На його думку, ініціативу треба схвалити й у Сенаті.