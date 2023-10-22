У бюджеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає 5 млрд євро на допомогу Україні — Bild

Мінфін Німеччини виділив для допомоги Україні 4 млрд євро у 2024 році. Проте у Бундесвері очікують, що Україна потребуватиме допомоги на 5 млрд більше.

На що Німеччина хоче виділити допомогу

У розпорядженні BILD виявився документ з розрахунком коштів, що виділяються.

3,1 млрд виділено на вже обіцяні раніше заходи допомоги

770 млн зарезервовано для МЗС ФРН та його допомоги Україні

На нові військові проекти у 2024 році залишається лише 120 млн

Однак у міністерстві оборони Німеччини очікують від України додаткових запитів щодо допомоги на 5,22 млрд євро.

На що хоче виділити кошти Бундесвер

Бундерсвер у документі перераховує, на що слід виділити більше коштів:

880 млн євро на ППО,

675 млн на бронетехніку,

390 млн євро для інженерної діяльності,

935 млн на захисне екіпірування,

2,34 млрд на ремонт, запасні частини, логістику.

Також до бюджету не включено 525 млн євро на заміну виданого матеріалу Бундесверу.

Бюджет на 2024 рік має бути ухвалений в середині листопада. До цього часу триватимуть напружені переговори.