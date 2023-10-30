У Британії планують надати Україні більше військової підтримки
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У Британії планують надати Україні більше військової підтримки

Міноборони Британії
Велика Британія

Британія обіцяє надати більше військової допомоги Україні та об'єднати союзників, щоб дати Києву все необхідне.

Міністр оборони Британії пообіцяв Україні надати більше військової підтримки

Путін сподівається, що світ забуде про термінову необхідність підтримки України. Велика Британія ніколи цього не допустить, - йдеться у повідомленні.

Шаппс сказав, що Британія надасть більше військової підтримки і об'єднає союзників, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги.

Це було моє послання віцепрем'єру Олександру Кубракову сьогодні, - додав глава Міноборони Британії.

Допомога Україні від Британії

Велика Британія від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України.

Вже 11 жовтня Шаппс на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги для України на загальну вартість понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів).

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