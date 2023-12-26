У Британії закликають уряд якнайшвидше оголосити про допомогу Україні на 2024 рік

Одразу чотири колишні керівники Міноборони Великої Британії закликають уряд Ріші Сунака терміново оприлюднити інформацію про обсяги допомоги Україні у наступному році.

Уряд Сунака закликають оголосити подробиці допомоги Україні у наступному році

Зазначається, що у спільному зверненні колишні керівники Міноборони Британії та представники Консервативної партії Майкл Феллон, Бен Воллес, Ліам Фокс і Гевін Вільямсон закликають оголосити про виділення Україні допомоги у наступному році на рівні не менше, ніж у цьому, тобто у розмірі щонайменше 2,3 млрд фунтів.

Україна, можливо, переживає свої найтемніші часи. Зараз не час для Британії розслаблятися. Британія ризикує втратити своє лідерство в підтримці України без видимої причини. Ми повинні продемонструвати довгострокову прихильність, - зазначає ексглава Міноборони Британії Бен Воллес. Поширити

За словами Гевіна Вільямсона, розв’язана Кремлем війна проти України триває із 2014 року.

Наразі, на його думку, Британія має переконати Україну у непохитній підтримці у боротьбі проти злочинного режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна та його окупаційної армії.

Що відомо про терміни схвалення допомоги Україні від Британії

За інформацією джерел в уряді Британії, конкретні обсяги допомоги Україні будуть зрозуміли під час розгляду бюджетних питань, що очікується не раніше, ніж навесні наступного року.

Британія збільшила військову допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Вона зокрема надала реактивні системи залпового вогню M270, безпілотники, протитанкові засоби, танки Challenger II, самохідні гармати AS-90 та бронемашини.

Британський прем'єр-міністр і його міністри неодноразово заявляли, що Лондон продовжить підтримувати Київ і що військова допомога продовжуватиметься.