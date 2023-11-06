У Франції чинний міністр вперше постане перед судом за зловживання на посаді

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті постане перед спеціальним трибуналом через ймовірний конфлікт інтересів і зловживання службовим становищем – це перший випадок, коли чинний член французького уряду постане перед цим органом.
Міністр юстиції Франції постане перед спеціальним трибуналом
Ерік Дюпон-Моретті, колишній адвокат відомих осіб, якого президент Франції Емманюель Макрон несподівано призначив міністром у 2020 році, має постати в понеділок перед спеціальним трибуналом, що розглядає справи про неправомірні дії міністрів і складається з трьох суддів та 12 членів парламенту.
Справа зосереджена на тому, чи зловживав Дюпон-Моретті своїм становищем для зведення старих рахунків з суддями і прокурорами, з якими він конфліктував протягом десятиліть своєї адвокатської діяльності.
Він залишиться на своїй посаді під час 10-денного судового процесу, що привертає увагу до звички Макрона залишати на посадах міністрів і радників, які мають проблеми з законом, незважаючи на те, що під час президентської виборчої кампанії 2017 року він пообіцяв керувати чистим і прозорим урядом.
Ця справа, яка спочатку була частково викликана скаргами, поданими лівою профспілкою, що представляє суддів, які виступали проти призначення Дюпон-Моретті, також стане випробуванням для спеціального трибуналу, Суду республіки (CJR). Критики кажуть, що цей орган є надмірно політизованим і неефективним через те, що депутати сидять поруч із суддями.
Дюпон-Моретті, войовничий оратор, відомий тим, що захищав шахрая-трейдера Société Générale Жерома Кервіля та засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, заперечує свою провину. Якщо його визнають винним, йому загрожує п'ять років ув'язнення і штраф у розмірі 500 000 євро.
Антикорупційна організація Transparency International France закликала міністра юстиції піти у відставку, коли в жовтні минулого року йому було наказано постати перед судом, а опозиційні політики також закликали його піти у відставку.
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