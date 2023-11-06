У Франції чинний міністр вперше постане перед судом за зловживання на посаді

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті постане перед спеціальним трибуналом через ймовірний конфлікт інтересів і зловживання службовим становищем – це перший випадок, коли чинний член французького уряду постане перед цим органом.

Міністр юстиції Франції постане перед спеціальним трибуналом

Ерік Дюпон-Моретті, колишній адвокат відомих осіб, якого президент Франції Емманюель Макрон несподівано призначив міністром у 2020 році, має постати в понеділок перед спеціальним трибуналом, що розглядає справи про неправомірні дії міністрів і складається з трьох суддів та 12 членів парламенту.

Справа зосереджена на тому, чи зловживав Дюпон-Моретті своїм становищем для зведення старих рахунків з суддями і прокурорами, з якими він конфліктував протягом десятиліть своєї адвокатської діяльності.

Він залишиться на своїй посаді під час 10-денного судового процесу, що привертає увагу до звички Макрона залишати на посадах міністрів і радників, які мають проблеми з законом, незважаючи на те, що під час президентської виборчої кампанії 2017 року він пообіцяв керувати чистим і прозорим урядом.

Чому ми повинні просити міністра піти у відставку... коли він ні за що не був засуджений і ні в чому не був визнаний винним?, – заявив речник уряду Олів'є Веран в ефірі французького телеканалу BFMTV у п'ятницю. За словами Верана, міністр юстиції зможе виконувати свою роботу під час слухань. Поширити

Ця справа, яка спочатку була частково викликана скаргами, поданими лівою профспілкою, що представляє суддів, які виступали проти призначення Дюпон-Моретті, також стане випробуванням для спеціального трибуналу, Суду республіки (CJR). Критики кажуть, що цей орган є надмірно політизованим і неефективним через те, що депутати сидять поруч із суддями.

Ситуація дуже дивна.Чинного міністра судять за конфлікт інтересів люди, з якими він сам має конфлікт інтересів, – сказав Поль Кассіа, віцеголова антикорупційної організації Anticor, яка разом з двома суддівськими профспілками подала перші позови проти Дюпон-Моретті. Поширити

Ми звинувачуємо Еріка Дюпон-Моретті у тому, що він використовував державну посаду для задоволення приватних інтересів, – додав Кассіа, який буде свідчити в суді. Поширити

Дюпон-Моретті, войовничий оратор, відомий тим, що захищав шахрая-трейдера Société Générale Жерома Кервіля та засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, заперечує свою провину. Якщо його визнають винним, йому загрожує п'ять років ув'язнення і штраф у розмірі 500 000 євро.

Антикорупційна організація Transparency International France закликала міністра юстиції піти у відставку, коли в жовтні минулого року йому було наказано постати перед судом, а опозиційні політики також закликали його піти у відставку.