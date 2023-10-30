У Францї заарештували російського олігарха Кузьмічова

Що відомо про арешт російського олігарха Олексія Кузьмічова

Мільярдер, який володіє яхтами та нерухомістю у Франції, потрапив під санкції з початку війни в Україні. За інформацією видання, на його віллі в Сен-Тропе провели обшук і вранці 30 жовтня Кузьмічова було затримано.

У Національній фінансовій прокуратурі інформацію підтвердили та уточнили, що обшуки проходили у кількох місцях, зокрема і у в паризькому будинку олігарха — приватному маєтку у 7 окрузі столиці між Національними зборами та вулицею музей Орсе.

Кузьмічов, співакціонер консорціуму «Альфа-Груп», який володіє Альфа-банком, вважається одним із найвпливовіших людей у Росії , чиї зв’язки із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним встановлені і не підлягають сумніву.

Європейські санкції теоретично забороняють присутність осіб на європейській території, однак джерело, близьке до олігарха, повідомило, що Кузьмічов на момент додавання його до санкційних списків вже перебував у Франції і що він має в країні родинні зв'язки.

До обшуків було залучено шістдесят осіб, у тому числі поліцейські з Центрального управління по боротьбі з корупцією та фінансовими і податковими правопорушеннями (OCLCIFF), відповідальні за розслідування, і близько сорока елітних поліцейських з RAID і BRI.

За інформацією видання, на місці обшуків виявлено пачки готівки.