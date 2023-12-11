У Генштабі армії Чехії оцінили рівень загрози війни з РФ

За словами керівника Генштабу армії Чехії Карела Ржеки, загроза війни із Росією наразі є чимось малоймовірним, однак не можна цілком виключати такого варіанту.

Чи загрожує Чехії війна з Росією

Глава Генштабу армії Чехії зазначив у коментарі виданню České noviny, що ніяка угода не стримає імперські амбіції та агресію Кремля, а лише дасть Росії змогу краще підготуватись.

На його думку, єдиним вірним варіантом залишається подальша підтримка України у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Ржека додав, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін фактично перевів російську економіку у стан обслуговування потреб розв’язаної війни, а підконтрольні Кремлю спецслужби знищують будь-які свідчення того, як довго злочинна армія РФ здатна буде відновлювати власний потенціал.

Росії вдається обходити санкції через Центральну Азію, Кавказ. Росія також використовує ядерні загрози і цілеспрямовано дестабілізує деякі регіони. У довгостроковій перспективі вона прагне підірвати єдність Заходу і поставити під сумнів демократію та державні інститути, - наголосив керівник Генштабу армії Чехії. Поширити

За його оцінками, війна між Чехією та РФ малоймовірна, але не є чимось фантастичним.

Ржека підкреслив, що бойові дії можуть спалахнути через небажану ескалацію чи у разі, якщо одна із сторін буде переконана у підготовці іншої країни до нападу на неї.

Можливо, буде випадок, коли він скаже: зараз або ніколи, - припустив глава Генштабу армії Чехії. Поширити

Що у Генштабі Чехії кажуть про ймовірність угоди між Україною та РФ

На переконання Ржеки, ніяка угода не припинить агресію РФ проти України і не змусить Кремль відмовитись від намірів щодо окупації всіх українських територій.

Глава Генштабу армії Чехії зазначив, що Кремль відмовиться від подальшої агресії проти України тільки відчувши себе дійсно безпорадно через нездатність втілити власні імперські амбіції в Україні.

При цьому Ржека зазначив, що наразі злочинна армія РФ в Україні вже отримала достатній бойовий досвід і значно відрізняється від тієї, якою була на початку злочинної війни.