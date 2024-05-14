У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту

За інформацією Генштабу, наразі найбільша активність окупаційної армії РФ зафіксована в районі Покровська на Донеччині, де протягом доби відбито 30 ворожих атак.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що у Харківській області від початку доби зафіксовано вже 13 ворожих спроб наступу.

Зокрема, російські окупанти намагаються атакувати у напрямку населених пунктів Глибоке, Липці, Шебекіно, Вовчанська, Борисівки, Нескучного.

Наразі запеклі бої ведуться на підступах до Вовчанська.

В районі Куп’янська українськими військовими відбито 9 ворожих атак.

Наразі триває відбиття трьох з цих атак. Окупаційна армія РФ зазнає втрат.

Що відомо про найгарячіші напрямки фронту

В районі Покровська відбито близько 30 ворожих атак поблизу Новоолександрівки та Нетайлового.

В районі Лиману злочинна армія РФ двічі безуспішно намагалась покращити тактичне положення поблизу Іванівки та Тернів.

Також зафіксовано 9 ворожих атак у напрямку Краматорська. Наразі триває запеклий бій з російськими окупантами.

В районі Курахового відбито 7 атак російських окупантів.

Противник намагався потіснити наших захисників у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

Зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на інших напрямках ситуація сутєвим чином не змінилась.

Загалом протягом поточної доби кількість боєзіткнень збільшилась до 93.

Окрім цього військові уточнюють, що окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень.

У відповідь українські воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.