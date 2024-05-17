За інформацією Генштабу, ЗСУ продовжують чинити опір спробам наступу окупаційної армії РФ та завдавати втрат російським воєнним злочинцям.

Що відомо про ситуацію на фронті

У Генштабі зазначають, найбільшу кількість боєзіткнень протягом доби було зафіксовано в районах Покровська, Курахового та Краматорська на Донеччині.

На Харківщині було відбито атаку російських окупантів у напрямку населених пунктів Глибоке та Липці.

Від ворожих авіаударів постраждали села Ізбицьке та Покаляне.

На Харківському напрямку за сьогодні втрати ворога становлять 35 російських окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед яких — танк, бойова броньована машина, артилерійська установка. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного, — зазначається у зведенні Генштабу. Поширити

Що відомо про ситуацію на найбільш активних напрямках фронту

Підкреслюється, що в районі Покровська протягом доби було відбито 21 атаку окупаційної армії РФ.

Найбільший ворожий тиск відчувається в районі Новоолександрівки.

Відбито ворожі атаки в районах Уманського і Нетайлового. Ситуація залишається під контролем українських військових.

В районі Курахового ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.