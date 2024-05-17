За інформацією Генштабу, ЗСУ продовжують чинити опір спробам наступу окупаційної армії РФ та завдавати втрат російським воєнним злочинцям.
Що відомо про ситуацію на фронті
У Генштабі зазначають, найбільшу кількість боєзіткнень протягом доби було зафіксовано в районах Покровська, Курахового та Краматорська на Донеччині.
На Харківщині було відбито атаку російських окупантів у напрямку населених пунктів Глибоке та Липці.
Від ворожих авіаударів постраждали села Ізбицьке та Покаляне.
Що відомо про ситуацію на найбільш активних напрямках фронту
Підкреслюється, що в районі Покровська протягом доби було відбито 21 атаку окупаційної армії РФ.
Найбільший ворожий тиск відчувається в районі Новоолександрівки.
Відбито ворожі атаки в районах Уманського і Нетайлового. Ситуація залишається під контролем українських військових.
В районі Курахового ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
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