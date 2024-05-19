У Генштабі розкрили деталі ситуації на найважчих ділянках фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі розкрили деталі ситуації на найважчих ділянках фронту

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За інформацією Генштабу, найбільша інтесивність бойових дій з боку окупаційної армії РФ спостерігається в районах Покровська та Сіверська на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію на найпруженіших напрямках фронту

Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках, — підкреслюється у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що від початку доби українські військові вже 78 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Зокрема, російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки, де протягом доби було відбито щонайменше 20 ворожих атак.

Висока інтенсивність бойових дій також зафіксована в районі Покровська. На цьому напрямку зафіксовано протягом доби не менше 19 ворожих спроб атак, десять з яких українські військові продовжують відбивати.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

За інформацією Генштабу, після нетривалої паузи у першій половині дня 19 травня, армія РФ активізувала бойові дії на Харківщині і вже 7 разів намагалась атакувати позиції ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися — тут на даний час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, сіл Стариця, Липці, — підкреслюють у Генштабі.

Крім того, біля села Лук’янці загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів.

Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках, — наголошують у Генштабі, посилаючись на інформацію станом на 13:30.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки.

Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві — тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється, — підкреслюють представники центрального командування ЗСУ.

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