За інформацією Генштабу, найбільша інтесивність бойових дій з боку окупаційної армії РФ спостерігається в районах Покровська та Сіверська на Донеччині.
Що відомо про ситуацію на найпруженіших напрямках фронту
Зазначається, що від початку доби українські військові вже 78 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Зокрема, російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки, де протягом доби було відбито щонайменше 20 ворожих атак.
Висока інтенсивність бойових дій також зафіксована в районі Покровська. На цьому напрямку зафіксовано протягом доби не менше 19 ворожих спроб атак, десять з яких українські військові продовжують відбивати.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
За інформацією Генштабу, після нетривалої паузи у першій половині дня 19 травня, армія РФ активізувала бойові дії на Харківщині і вже 7 разів намагалась атакувати позиції ЗСУ.
Крім того, біля села Лук’янці загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів.
На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки.
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