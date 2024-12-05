У ГУР поділилися подробицями бойової місії на півночі Харківщини
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР поділилися подробицями бойової місії на півночі Харківщини

ГУР
ГУР

Розвідники розповіли деталі операції зі звільнення лісового масиву в районі Липців. Вона проходила з травня по жовтень 2024 року.

Головні тези:

  • Розвідники ГУР розкрили деталі операції в районі Липців на півночі Харківщини.
  • Бойова місія проводилася з травня по жовтень 2024 року зусиллями підрозділів активних дій ГУР та спільно з бійцями НГУ та ЗСУ.
  • У рамках операції вдалося знищити полк росіян, зачистити 400 га лісу та захопити батальйонний район оборони противника.

У ГУР розкрили деталі бойової місії поблизу Липців

Вибивання ворога з позицій зусиллями підрозділів активних дій ГУР МО України "Kraken”, "Артан", Міжнародний легіон, Легіон "Свобода Росії" спільно з бійцями НГУ та ЗСУ змусило росіян відмовитися від ідеї прориватися до Харкова й обстрілювати місто зі ствольної артилерії.

Активна фаза операції відбувалась за "тактикою салямі" — передові загони "Артану" та “Кракена” захоплювали перші позиції росіян і закріплювалися на них.

Після цього бійці Міжнародного легіону, а також "ЛСР" заводили на ці позиції побратимів з бригади "Хартія", і ударні кулаки ГУР знову йшли вперед, штурми та зачистки деяких ділянок тривали в середньому три-чотири доби.

Потім десь три дні треба було на те, щоб підтягнути сили, організувати логістику і визначити наступні точки, по яких ми будемо бити. Розвідували обстановку, розуміли, скільки сил та засобів нам необхідно для вибивання противника, і потім знову кілька днів просувалися, — розповів спецпризначенець розвідки.

Повторний наступ РФ на Харківщину

10 травня російські війська спробували прорвати кордон України з боку Харківської області. Бойові дії поширилися на район сіл Липці, Глибоке, Стариця та міста Вовчанськ.

У жовтні повідомлялося, що українські розвідники провели успішну операцію в районі Липців Харківської області. Вдалося знищити полк росіян і зачистити 400 га лісу.

Тоді ГУР вдалося захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецькі батальйони, загін "Шторм" і розвідувальну роту 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ.

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