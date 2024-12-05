У ГУР поділилися подробицями бойової місії на півночі Харківщини

Розвідники розповіли деталі операції зі звільнення лісового масиву в районі Липців. Вона проходила з травня по жовтень 2024 року.
Головні тези:
- Розвідники ГУР розкрили деталі операції в районі Липців на півночі Харківщини.
- Бойова місія проводилася з травня по жовтень 2024 року зусиллями підрозділів активних дій ГУР та спільно з бійцями НГУ та ЗСУ.
- У рамках операції вдалося знищити полк росіян, зачистити 400 га лісу та захопити батальйонний район оборони противника.
У ГУР розкрили деталі бойової місії поблизу Липців
Вибивання ворога з позицій зусиллями підрозділів активних дій ГУР МО України "Kraken”, "Артан", Міжнародний легіон, Легіон "Свобода Росії" спільно з бійцями НГУ та ЗСУ змусило росіян відмовитися від ідеї прориватися до Харкова й обстрілювати місто зі ствольної артилерії.
Після цього бійці Міжнародного легіону, а також "ЛСР" заводили на ці позиції побратимів з бригади "Хартія", і ударні кулаки ГУР знову йшли вперед, штурми та зачистки деяких ділянок тривали в середньому три-чотири доби.
Потім десь три дні треба було на те, щоб підтягнути сили, організувати логістику і визначити наступні точки, по яких ми будемо бити. Розвідували обстановку, розуміли, скільки сил та засобів нам необхідно для вибивання противника, і потім знову кілька днів просувалися, — розповів спецпризначенець розвідки.
Повторний наступ РФ на Харківщину
10 травня російські війська спробували прорвати кордон України з боку Харківської області. Бойові дії поширилися на район сіл Липці, Глибоке, Стариця та міста Вовчанськ.
Тоді ГУР вдалося захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецькі батальйони, загін "Шторм" і розвідувальну роту 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ.
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