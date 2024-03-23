За інформацією західних журналістів, ЄС має змогу компенсувати Україні відсутність допомоги з боку США, однак наразі у європейських політиків не вистачає волі для реалізації цього.
Європейські політики досі вагаються із питанням збільшення допомоги Україні
У матеріалі видання зазначається, що під час саміту лідерів ЄС було погоджено рішення щодо пошуку нових шляхів фінансування допомоги Україні.
При цьому конкретних рішень щодо виділення коштів на допомогу Україні так і не було прийнято.
Автори матеріалу підкреслюють, що загалом країни ЄС виділили Україні більше грошей, ніж США.
Однак з отриманих Україною від ЄС 85 млрд доларів, на військову допомогу було призначено лише 5,6 млрд.
Решта — це гуманітарна (2,2 млрд доларів) та фінансова (77,1 млрд доларів) допомога.
Чому у ЄС не має єдиної позиції щодо допомоги Україні
Автори публікації підкреслюють, що всі 27 країн-членів ЄС мають власні погляди на розв’язану Росією злочинну війну проти України.
Зокрема, низка країн намагається зберігати нейтралітет у відмовляється надавати військову допомогу Україні, інші прагнуть купувати зброю в США та відправляти її Україні, а деякі хочуть виробляти її виключно в межах ЄС. Все це є причиною тяганини і тривалих дискусій.
У публікації підкреслюється, що на тлі такої масштабної безпекової кризи як вторгнення РФ в Україну лише 18 з 32 країн НАТО підняли витрати на власну оборону до 2% ВВП.
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