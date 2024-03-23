У ЄС може не вистачити політичної волі для збільшення допомоги Україні — CNN
Категорія
Політика
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У ЄС може не вистачити політичної волі для збільшення допомоги Україні — CNN

Прапори ЄС та України
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Джерело:  CNN

За інформацією західних журналістів, ЄС має змогу компенсувати Україні відсутність допомоги з боку США, однак наразі у європейських політиків не вистачає волі для реалізації цього. 

Європейські політики досі вагаються із питанням збільшення допомоги Україні

У матеріалі видання зазначається, що під час саміту лідерів ЄС було погоджено рішення щодо пошуку нових шляхів фінансування допомоги Україні.

При цьому конкретних рішень щодо виділення коштів на допомогу Україні так і не було прийнято.

Автори матеріалу підкреслюють, що загалом країни ЄС виділили Україні більше грошей, ніж США.

Однак з отриманих Україною від ЄС 85 млрд доларів, на військову допомогу було призначено лише 5,6 млрд.

Решта — це гуманітарна (2,2 млрд доларів) та  фінансова (77,1 млрд доларів) допомога.

За останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,24 трлн доларів, у порівнянні з 16,75 трлн доларів ЄС. На папері це означає, що Європа гіпотетично може пережити Росію, якщо війна стане війною економічного виснаження. Або більш грубо: так, у Європи дійсно є гроші, щоб закрити американську прірву. Складність полягає в тому, як це працює політично, — зазначається у матеріалі видання.

Чому у ЄС не має єдиної позиції щодо допомоги Україні

Автори публікації підкреслюють, що всі 27 країн-членів ЄС мають власні погляди на розв’язану Росією злочинну війну проти України.

Зокрема, низка країн намагається зберігати нейтралітет у відмовляється надавати військову допомогу Україні, інші прагнуть купувати зброю в США та відправляти її Україні, а деякі хочуть виробляти її виключно в межах ЄС. Все це є причиною тяганини і тривалих дискусій.

У короткостроковій перспективі Україні терміново потрібна зброя. Отже, чи зможе Європа заповнити порожнечу фінансування в Україні, яку залишив Вашингтон? Відповідь — так, у Європи є засоби. Більше питання — чи є у неї воля, — ставлять питання журналісти видання.

У публікації підкреслюється, що на тлі такої масштабної безпекової кризи як вторгнення РФ в Україну лише 18 з 32 країн НАТО підняли витрати на власну оборону до 2% ВВП.

І це саме та точка, в якій європейське мислення може піти одним із двох шляхів: переконатися, що Україна переможе Росію заради ширшого континенту, або запитати, яке це має відношення до нас? — зазначають автори публікації.

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