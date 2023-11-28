У ЄС продовжать надзвичайні заходи в енергетиці — у чому причина

Єврокомісія поновила надвичайні заходи в енергетиці

Європейська комісія оголосила про свою пропозицію продовжити в Євросоюзі заходи надзвичайної ситуації в енергетиці на один рік.

Про це йдеться в комюніке Єврокомісії від 28 листопада.

Хоча становище ЄС цього року набагато краще, а інструменти антикризового управління довели свою ефективність у заспокоєнні ринків і забезпеченні стабільних постачань, продовження ще на 12 місяців забезпечить додаткову гарантію, оскільки глобальні енергетичні ринки залишаються напруженими, – пояснюють у Єврокомісії цю ініціативу. Поширити

У ЄК нагадують, що ці заходи містять регламент, який містить положення про прозорість ринку ЗПГ і застосовані за замовчуванням правила прояву солідарності в разі дефіциту, механізм ринкової корекції та надзвичайні правила, пов'язані з прискоренням видачі дозволів на проєкти відновлюваної енергетики.

Посилення стійкості ринку за одночасного прискорення переходу до чистої енергетики та забезпечення надійного постачання енергії залишається головним пріоритетом комісії, оскільки в більшості частин Європи вже розпочався опалювальний сезон, – наголошується в повідомленні ЄК. Поширити

У ньому уточнюється, що пропоноване продовження тепер вимагає схвалення Ради ЄС кваліфікованою більшістю.

Новий транш макрофінансової допомоги від ЄС

Європейський Союз виділив Україні черговий транш на 1,5 млрд євро в межах макрофінансової допомоги.

ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", – повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Поширити

До кінця року очікується ще один транш. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже перевищила 15 млрд євро – це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.

Допомога ЄС вже сягнула 85 млрд євро, до 2027 року заплановано надати ще 50 млрд євро.