У ЄС продовжать надзвичайні заходи в енергетиці — у чому причина

Продовження ще на 12 місяців заходів надзвичайної ситуації забезпечить додаткову гарантію, оскільки глобальні енергетичні ринки залишаються напруженими.
Єврокомісія поновила надвичайні заходи в енергетиці
Європейська комісія оголосила про свою пропозицію продовжити в Євросоюзі заходи надзвичайної ситуації в енергетиці на один рік.
Про це йдеться в комюніке Єврокомісії від 28 листопада.
У ЄК нагадують, що ці заходи містять регламент, який містить положення про прозорість ринку ЗПГ і застосовані за замовчуванням правила прояву солідарності в разі дефіциту, механізм ринкової корекції та надзвичайні правила, пов'язані з прискоренням видачі дозволів на проєкти відновлюваної енергетики.
У ньому уточнюється, що пропоноване продовження тепер вимагає схвалення Ради ЄС кваліфікованою більшістю.
Новий транш макрофінансової допомоги від ЄС
Європейський Союз виділив Україні черговий транш на 1,5 млрд євро в межах макрофінансової допомоги.
До кінця року очікується ще один транш. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже перевищила 15 млрд євро – це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.
Допомога ЄС вже сягнула 85 млрд євро, до 2027 року заплановано надати ще 50 млрд євро.
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