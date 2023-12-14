У ЄС пропонують збільшити розмір фонду військової допомоги Україні

Лідери країн ЄС пропонують збільшити розмір Європейського фонду миру, кошти з якого використовуються на військову допомогу Україні.

Що відомо про перспективи збільшення фінансування військової допомоги Україні з боку ЄС

За інформацією представників Євроради за підсумками першого дня роботи саміту ЄС, європейські країни продовжать працювати над задовільненням нагальних військових потреб України.

Європейська рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної та сталої військової підтримки України, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також через пряму двосторонню допомогу з боку держав-членів, - йдеться у заяві лідерів ЄС. Поширити

Лідери європейських держав зазначили, що існує гостра необхідність прискорення поставок ракет та боєприпасів зокрема в рамках ініціативи з постачання мільйона артилерійських боєприпасів.

Окрім цього ЄС планує надати Україні більше систем ППО.

Європейська рада пропонує активізувати роботу щодо реформування Європейського фонду миру та подальшого збільшення його фінансування, спираючись на пропозицію високого представника, - йдеться у заяві. Поширити

Що відомо про схвалення умов щодо переговорів з Україною про вступ у ЄС

Європейська рада у своєму рішенні щодо переговорів про вступ України до ЄС підтвердила, що юридичні й технічні аспекти цього процесу – так звана переговорна рамка – будуть схвалені тільки після повного виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

Європейська Рада запрошує Раду затвердити відповідні переговорні рамки після того, як будуть здійснені відповідні кроки, викладені у відповідних рекомендаціях Комісії від 8 листопада 2023 року, - йдеться у висновках саміту. Поширити

Це означає, що до безпосереднього початку переговорів Україна повинна виконати всі рекомендації Єврокомісії, включно з тими, які вона вказала у листопадовому звіті про розширення.

У найбільш оптимістичному сценарії "переговорну рамку" для України можуть затвердити навесні 2024 року після того, як лідери ЄС підтвердять виконання Києвом усіх критеріїв ЄК.