У Європі передбачають напади на синагоги та єврейські школи

Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія посилили поліцейський захист єврейських громад після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та на тлі подальшої ескалації конфлікту.

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Уряди по всій Європі побоюються зростання антисемітських актів у зв'язку з розгортанням бойових дій між Ізраїлем і підтримуваними Іраном бойовиками палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази, які прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив війною.

У Лондоні прихильники палестинців святкували напад ХАМАСу, що змусило поліцію створити «заспокійливі патрулі». Столична поліція Лондона додала, що конфлікт може призвести до протестів у найближчі дні.

Ми забезпечимо наявність відповідного плану охорони правопорядку, щоб збалансувати право на протест і не допустити порушення спокою лондонців, – йдеться в заяві поліції Лондону. Поширити

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що він попросив префектів по всій Франції посилити безпеку єврейської громади, і що поки що «немає ніяких загроз», але він скличе нараду для оцінки ситуації. Це сталося в той час, коли прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн назвала французьку ліворадикальну партію «Нескорені» «формою антисемітизму» після того, як партія опублікувала прес-реліз із закликом «покласти край [ізраїльській] колонізації».

Берлінська поліція заявила, що «посилила заходи безпеки в єврейських та ізраїльських установах» після нападів ХАМАСу. Центральна рада євреїв Німеччини написала, що вони «перебувають в інтенсивному контакті» з владою.

Це стосується і наступного: Ніякого насильства, ніяких заворушень і ніякої ненависті на німецьких вулицях, – йдеться в заяві ради. Поширити

Єврейська неурядова організація Антидифамаційна ліга написала, що «наші дані показують, що екстремісти, схоже, підбадьорені атакою ХАМАС і посилили свою агресивну риторику, публікуючи сповнені ненависті повідомлення і заклики до подальшої агресії проти Ізраїлю і його прихильників», натякаючи на потенційне зростання насильства на ґрунті антисемітизму.

Заходи щодо захисту єврейської громади були прийняті також в Іспанії та Італії, зазначає Politico.

Війна в Ізраїлі: що відомо

Ранком 7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль.

Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю до трьох тисяч ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАХАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

8 жовтня кабінет міністрів безпеки Ізраїлю офіційно оголосив воєнний стан згідно зі статтею 40 Основного закону країни – це перше подібне рішення за 50 років.