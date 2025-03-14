У Європі провідні країни забороняють продаж одноразових електронних сигарет

Франція стала другою країною в ЄС, що заборонила продаж одноразових електронних сигарет повністю. 13 лютого 2025 року французький парламент завершив процес ухвалення закону, який забороняє продаж та безкоштовне розповсюдження одноразових електронних сигарет, що заповнені рідиною і не можуть бути повторно заправлені, незалежно від наявності перезаряджуваної батареї. За порушення цієї заборони передбачено штраф у розмірі 100 тисяч євро, повідомляє LCP .

Депутати, які виступили з ініціативою цього законопроекту, підкреслили ризики для молоді, оскільки виробники застосовують яскраві упаковки та різноманітні солодкі смаки, що приваблюють дітей. Дослідження виявили, що 15% підлітків у віці від 13 до 16 років вже мали досвід використання цих пристроїв. Окрім того, ці сигарети містять пластик та літієві батареї, що становить загрозу для навколишнього середовища.

Аналогічна заборона з початку 2025 року була введена вже в Бельгії, а Великобританія планує ввести заборону з 1 липня 2025 року.

Ситуація в Україні

З метою захисту найбільш вразливої категорії громадян, підлітків, і в цілому зменшенні категорії людей що палять в Україні прийняли закони про заборону продажу електронних сигарет з “характерним смаком”, а також заборона продажу неповнолітнім.

Незважаючи на заборону, значна частина підлітків (від 30 до 60% ) в Україні пробувала вейпи та їх аналоги. Експерти Вейп шопу DYMOK стверджують що підлітки весь час намагаються купити вейпи, а менеджери змушені запитувати документи та відмовляти неповнолітнім в покупці.

Представники Центру громадянського представництва Життя стверджують, що серед підлітків існують загрозливі тенденції щодо куріння серед дітей.

Відповідно до статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2017 рік (на жаль свіжіших досліджень немає), в Україні 47% дітей у віці 13−15 років мали досвід куріння. Серед підлітків цього віку 20% вживають електронні сигарети..

Тенденції по всьому світу

Індія стала однією з перших держав, яка у вересні 2019 року запровадила повну заборону на продаж електронних сигарет, обґрунтовуючи це необхідністю захисту молоді від можливих загроз для здоров'я.

Мексика у грудні 2024 року ухвалила конституційну заборону на комерційний продаж електронних сигарет та вейпів, акцентуючи на необхідності захисту здоров'я своїх громадян, зокрема молоді.

У Сполучених Штатах закони щодо вейпінгу відрізняються: деякі штати забороняють вейпінг у всіх місцях, де заборонено куріння, тоді як інші взагалі не мають законодавства щодо вейпінгу. Наприклад, у Флориді вейпінг заборонений у ресторанах, але дозволений у барах у деяких місцевостях, таких як Маямі. У Каліфорнії використання електронних сигарет заборонено на робочих місцях та у багатьох громадських місцях. Штрафи за вейпінг варіюються від 50 до 500 доларів залежно від штату.

Ці кроки відображають глобальну тенденцію до посилення контролю над продажем електронних сигарет та вейпів з метою захисту здоров'я населення, особливо молоді, та охорони навколишнього середовища.