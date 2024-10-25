У Києві російський шахед влучив у будинок — почалася пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві російський шахед влучив у будинок — почалася пожежа

Віталій Кличко
Пожежа
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У Соломʼянському районі Києва 25 жовтня пролунав вибух внаслідок влучання російського ударного дрона. В одному з будинків почалася пожежа.

Головні тези:

  • У Києві в Солом'янському районі стався вибух через влучання російського ударного дрона у житловий будинок.
  • Пожежа почалася в багатоквартирному будинку на верхніх поверхах. Екстрені служби вже працюють на місці події.
  • Російські військові вирішили здійснити атаку дронами на Київ, внаслідок чого були пошкоджені кілька квартир у будинку.

Росія атакувала Київ дронами: є влучання

У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий "Шахед"влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом, — заявив мер міста Віталій Кличко.

Водночас в КМВА пояснили, що внаслідок атаки БПЛА армії Росії по Києву в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.

У висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці, — зауважив Кличко.

О 21:40, за даними КМДА, в Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку за попередньою інформацією зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі.

У будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БПЛА, — пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах. Всі екстрені служби на місці.

Київ

Атака дронів РФ на Київ

Надвечір 25 жовтня російські військові вирішили здійснити чергову атаку на Україну. Частина "Шахедів" була направлена на Київ.

Незадовго до вибуху в місті, кияни отримали повідомлення від Повітряних сил, які попереджали, що дрони летять з Київської області у напрямку Києва.

Зауважимо, що повітряна тривога оголошена відразу у кількох областях.

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