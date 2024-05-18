У команді Шольца раптово змінили позицію щодо захисту неба над Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

У команді Шольца раптово змінили позицію щодо захисту неба над Україною

Олаф Шольц
Джерело:  Spiegel

Члени Соціал-демократичній партії Німеччини німецького лідера Олафа Шольца неочікувано для всіх почали підтримувати ініціативу щодо захисту неба України з боку західних військ.

Дедалі більше німецьких політиків виступають за захист України

Свою позицію з цього приводу озвучив експерт СДПН з питань оборони Джо Вайнгартен.

На його переконання, Захід повинен негайно надати допомогу ЗСУ для відбиття повітряних атак Росії.

На цьому тлі офіційний Берлін також немає права стояти осторонь.

"У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над Західною Україною — наприклад, за допомогою систем Patriot… Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російському нападу.

Джо Вайнгартен

Джо Вайнгартен

Експерт СДПН з питань оборони

Він також звернув увагу на те, що станом на сьогодні уже недостатньо надавати Києву лише системи протиповітряної оборони та боєприпаси у прифронтові регіони.

За словами німецького політика, обмежені ресурси української ППО могли б використовуватися більш ефективно, якби країни НАТО забезпечили безпеку повітряного простору на заході.

Чимало політиків ФРН досі блокують важливі рішення щодо України

Варто зазначити, що очільник парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх продовжує публічно виступати проти захисту повітряного простору України з боку НАТО.

Як стверджує депутат, парламентська фракція СДПН на це не погодиться.

Україна також захищає німецьку свободу, ми не повинні відмовлятися від неї зараз, — відповів на слова свого колеги Вайнгартен.

Ще один представник парламенту ФРН Андреас Шварц заявив, що вважає протиповітряну оборону "ахіллесовою п'ятою" української армії.

В Україні не вистачає оборонних систем і ракет для захисту важливої інфраструктури та населення, — підкреслив він.

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