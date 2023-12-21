У Легіоні "Свобода Росії оприлюднили кадри бою у Бєлгородській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Легіоні "Свобода Росії оприлюднили кадри бою у Бєлгородській області — відео

Легіон Свобода Росії
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

Бійці визвольного руху Легіон “Свобода Росії” оприлюднили кадри нещодавнього рейду на територію Бєлгородської області, під час якого було ліквідовано кілька військових злочинної армії РФ. 

Що відомо про рейд бійців Легіону “Свобода Росії” у Бєлгородську область

Якщо у двох словах: розвідка виявила в напівпокинутому і колись житловому будинку взводний опорний пункт прикордонників, - йдеться у повідомленні представників ЛСР.

Зазначається, що штурмові підрозділи ЛСР провели бойові дії із використанням стрілецької зброї та ліквідували кількох військових злочинної армії РФ.

Під час нашого перебування на території РФ, влада прикордоння, мабуть, так переживала за своїх людей і так хотіла їхньої безпеки, що почала крити житлові райони артилерією, - йдеться у дописі бійців ЛСР.

Зазначається, що бійці завдання виконали, вийшли в повному складі.

Що відомо про подробиці потужної бавовни у Токмаку

За інформацією мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, в окупованому росіянами Токмаку у Запорізькій області пролунала серія потужних вибухів поблизу будівлі окупаційної адміністрації.

Окупанти в мерії Токмака сьогодні отримали квитки в партер на перегляд бавовни, - зазначив мер Мелітополя.

За його словами, окупанти вже самі активно поширюють наслідки бавовни у Токмаку.

Сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти - в адміністрації поближче до прильотів чи подалі - у в'язниці, - підкреслив Федоров.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи змінить смерть Путіна хід війни — відповідь Цезаря з Легіону "Свобода Росії"
Цезар з ЛСР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Цезар з Легіону "Свобода Росії" назвав сценарії закінчення війни та краху путінського режиму — відео
Цезар з ЛСР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Легіон "Свобода Росії" розкрив деталі своєї операції в Бєлгородській області РФ
ЛСР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм