Бійці визвольного руху Легіон “Свобода Росії” оприлюднили кадри нещодавнього рейду на територію Бєлгородської області, під час якого було ліквідовано кілька військових злочинної армії РФ.
Що відомо про рейд бійців Легіону “Свобода Росії” у Бєлгородську область
Зазначається, що штурмові підрозділи ЛСР провели бойові дії із використанням стрілецької зброї та ліквідували кількох військових злочинної армії РФ.
Зазначається, що бійці завдання виконали, вийшли в повному складі.
Що відомо про подробиці потужної бавовни у Токмаку
За інформацією мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, в окупованому росіянами Токмаку у Запорізькій області пролунала серія потужних вибухів поблизу будівлі окупаційної адміністрації.
За його словами, окупанти вже самі активно поширюють наслідки бавовни у Токмаку.
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